「こんなフードコート子連れに神すぎる！！」という、くにけろさん（@knkr_kr）のThreadsの投稿が注目されました。添付された画像には、カウンター席に埋め込まれたベビーチェアに座って、右手をあげてご機嫌そうに笑う赤ちゃんが写っています。



【写真】テーブル席に設置されたベビーチェアはこんな感じ

投稿には、４.３万を超える「いいね」がつく反響がありました。



「発想が素晴らしいですね」

「この位置はとてもいいと思います、お互いにお顔を見ながら食事できるのも嬉しいですね」

「これ、うちの子が小さい時に欲しかったー」

「椅子持ってこなくていいのがいいね。こんなのあったら1人でも気楽にいけそう」



くにけろさんは、「使ってみて、正面で向き合って食事ができる（いつもは横向いて美味しいね〜と言ったり、食べさせている）、足がピコピコしてるのが見えて可愛い、ベルト付きで自力では出てこれないので安心して食事できる、ベビーチェアを探して設置して食べ終わって片付ける手間がない、何より机に埋もれてて可愛い！です🫶🏻 そして今気づきましたが子どもの足のあるところ、荷物置きのようなスペースがある！というたくさんの神ポイントがあります✨」と解説しました。



くにけろさんはこのベビーチェア付きカウンターを、イオンモールのフードコートで体験したそうです。イオンモールは店舗によってベビー＆キッズチェアの設置状況が異なります。



今回は、２０２５年春にリニューアルオープンした「イオンモール伊丹」（兵庫県伊丹市）３階のフードコート「フードフォレスト」について話を聞きました。



──伊丹店はカウンターではなく、大人が両側に座れるテーブルの一部がくり抜かれてベビーチェアが設置されています。リニューアル前から、このようなベビーチェアは設置されていたのですか？



今春のリニューアルオープンに合わせ新設しました。リニューアルで座席数を増席したほか、キッズスペースをリニューアルし、植栽を配置することで開放感と清潔感のある空間としました。



──全体の客数に対してこのタイプのベビーチェアはいくつあるのでしょうか。



フードフォレストは約９００席ありまして、大人４名とベビー１名着席想定のベビーチェア付きテーブルは２つあります。



──便利だというお声など届いていますか？



乳幼児のお子さまをテーブルに固定されたイスに座らせることで、転倒の心配もなく、お子さまと同じ目線で一緒にお食事をすることができるとお客さまからは喜ばれています。



──このようなベビーチェア以外にも、子ども用のイスがあるのですか？



キッズエリア「SKY DINING」内にはテーブルに一人で座ることのできる年齢用に、座面が低いのイス２２席とベンチがあります。その他、通常の座席にてお子さまと座っていただけるベビーチェアも用意しています。



──イス以外にも何か工夫はありますか？



調乳専用 浄水給湯器や水道を完備、またベビーカー置き場もスペース内に設置しているため、ゆっくりお食事していただけます。



◇ ◇



イオンモール伊丹では、フードコート以外の飲食専門店でも、子ども専用メニューの用意がある店舗や、離乳食の持ち込みがＯＫな店舗などがあり、公式サイトにわかりやすくまとめられています。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・太田 浩子）