ロイズは、2026年4月15日から8月5日まで、札幌市および近郊の直営店10店舗で「発送応援キャンペーン」を開催しています。購入時期によってもらえる生チョコレートが変わる！ 期間中、対象店舗で届け先1件につき条件を達成した発送注文でそれぞれ特典が受けられます。【1】届け先1件につき生チョコレート1箱以上含む6100円以上の購入...生チョコレート1箱プレゼント【2】届け先1件につき7500円以上の購入...クール便送料無料【3】届