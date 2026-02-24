栃木県小山市内のショッピングセンター「イオンモール小山」で、「女装した男」が女性トイレに入るのを目撃したと、その様子を撮った動画がX上で投稿され、波紋が広がっている。この人物は、ウィッグと女性のような服を着ていたが、直後に脱いだ後の姿を見たという。イオンモールの運営会社は、客からの申し出を受けて防犯カメラの映像を確認し、警察に被害届を提出して受理されたと取材に説明している。ウィッグを外すと男性のよ