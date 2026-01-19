韓国発「ブルダック炒め麺」の三養ジャパンが日本の即席麺市場で存在感を高めている。昨年は都市部などの主要スーパーで定番導入が増えたほか、直近は「ブルダック炒め麺」の人気フレーバー（「カルボナーラ」「クアトロチーズ」など）が大手コンビニ3社で販売された。洪範準（ホン・ボムジュン）社長は「店頭でしっかり売れるブランドとして認知度が高まってきた」と手応えを話す。2026年はキーアカウント（主要顧客）専任の営