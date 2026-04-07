ちいかわ焼き」の1号店「ちいかわ焼き横浜ワールドポーターズ店」がオープン1周年！【全写真】新キャラも登場！「ちいかわ焼き＆新作グッズのデザイン」画像まとめそれを記念して、2026年4月7日（火）より、新しいキャラクターの「ちいかわ焼き」3種が登場しました♪ふわふわの生地にあんやクリームをたっぷりはさみこみ、店内でじっくり焼き上げた「ちいかわ焼き」に、チーズクリームが入った「モモンガ」、マロンクリームの「