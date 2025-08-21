「時代を映す鏡」ともいわれるテレビコマーシャル。商品を紹介するだけでなく、世相を反映したCMからは数多くの流行語やヒットソングが生まれ、それを契機に人気者になったタレントも少なくない。

大手広告代理店は、CMに対する視聴者の意識調査を定期的に実施しているというが、今回本誌は、直近におこなわれたアンケートの結果を入手した。

「インターネットの普及により『テレビ離れ』といわれて久しいものの、いまだにテレビCMの影響力は大きいものがあります」

と語るのは、調査を担当した大手広告代理店の担当者だ。

「この調査は今年7月に、全国の視聴者1万5000人を対象におこなわれたものです。好きなCMと嫌いなCMを挙げてもらい、それぞれその理由を聞いています。老若男女問わず幅広い世代から調査しており、まさに『国民の声』といえるものでしょう」（同前）

■突然の大音量は不快極まりない

時代を映すCMーー2025年の国民の声は？ では、「嫌いなCM」を見ていこう。1位は、高畑充希（33）が出演する「めちゃコミック」。

いまや、本も漫画もスマホで読む時代。国内最大級の電子書籍・漫画ストアのCMで、出稿数も多いのだが……。

「高畑さんが口ずさむ『ロマンスが〜』って声がかすれていて聞き苦しい」

「夜中に何度もこのCMが流れていて、歌声が脳裏から離れなくて眠れない」

高畑が、ゲスの極み乙女の『ロマンスがありあまる』をさまざまなシチュエーションで口ずさむものだが、その歌声に対するネガティブな意見が多数。しかも出稿数が多いだけに、不快感が増すという悪循環を招いているようだ。

2位は村上信五（43）の「bitbank」。暗号資産（仮想通貨）取引所のCMで、4月から村上が出演している。

「テレビのボリュームが壊れたかと思うくらいうるさい」

「突然の大音量は不快極まりないです」

「ただでさえ仮想通貨は信用性に疑いがあるのに、CMが全力過ぎて引く」

1990年代にヒットした『Gonna Make You Sweat（Everybody Dance Now）』の替え歌だが、その音量と圧力が不興を買っている。

3位はバッテリィズの「カップヌードル『叫ぶおじさん篇』」。人気漫才コンビが出演し、3月から放送されている。

「いったい何を言わんとしているのか、さっぱりわからん」

「CMだからと、作り手のわがままで世に出していいの？」

以前から日清食品のCMにはシュールなものが多いが、この作品は特に視聴者を困惑させているようだ。まさかそれが狙いなのか？

4位は、広瀬すず（27）、伊藤沙莉（31）らが出演する「ザ・プレミアム・モルツ」。アニメ『ちびまる子ちゃん』の20年後の世界を実写で描く「プレモル子ちゃん」シリーズだ。

「原作を冒涜している。ちっともリアリティがないし、ファンタジーでもない」

「そもそも、まる子＝広瀬すずはないよね？」

ただでさえ批判されることが多い、漫画やアニメの実写化。配役、設定に無理があるとの声が多い。

5位は、今田美桜（28）出演の「楽天モバイル」。

「いきなり、『楽天モバーイル！』と絶叫するのはやめてほしい」

「今田さんは好きだけど、乗り換える気にはならない。だって『つながらない』から」

強烈な声や派手な演出で、以前から不快感を訴える声が多い。加えて「繋がりにくい」という印象から、拒否反応を示す意見もある。

6位は、元横綱・貴乃花光司（53）の「ふるなび」。

「演出が『うまくできない』のを狙っている。かつての大横綱が何をやっているのか」

「部屋やたくさんの弟子たちを投げ出しておいて、貴乃花はこれが本当にやりたかったことなのか？」

演出方法だけでなく、貴乃花個人への批判の声が多数。

7位は、名物社長・石田重廣氏（67）と歌手・保科有里（63）コンビで有名な「夢グループ」。

「この時代、こんなCMで買う人がいるのか疑問」

「社長と愛人感満載のベタな感じが苦手」

意外なのは「嫌いなCM」の上位に、高畑や広瀬、今田のような好感度の高いタレントの出演作があることだ。

「『プレモル』に関しては、ある意味 “挑戦作” なんです。アニメなどの実写化は、たびたび炎上する高リスクの案件です。ただ、それでも高評価を受けることもあり、それはやってみないとわかりませんからね」

そう説明するのは、CM制作に関わる広告代理店のディレクターだ。

「嫌われやすいCMの共通点は、『bitbank』や『楽天モバイル』のように、音が大きく圧が強いもの。あと、何度も台詞を繰り返すのも嫌われる傾向にあります。ただ、制作側としては『印象に残ればOK』『話題になってなんぼ』という、炎上商法のような意図がないわけではありません。そうであれば、これらのCMは失敗や間違いではないんですよ」（同前）