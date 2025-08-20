第107回全国高校野球選手権の準々決勝で敗れた横浜（神奈川）は20日、滞在していた大阪市内のホテルを出発し、神奈川への帰路についた。

前日は県岐阜商と延長11回タイブレークの激闘の末、敗れていた。一夜明けた村田浩明監督が心境を明かした。

「本当にたくさんの方々から“ナイスゲーム”とか“感動した”とか“ありがとう”と言葉をいただき、すごく嬉しいんですけど…でもやっぱり我々は勝つと、全国制覇すると決めて頑張ってきた。嬉しいんですけど…でもやっぱり勝ちたい。改めてそうやって思える夏を過ごした。また成長させてもらえるものを3年生に頂いたので、その思いをしっかり持ちたい。横浜高校は終わらないので、うん。頑張っていきたいと思ってます」

この日の早朝には阿部葉太主将（3年）、新チームの核となる小野舜友（2年）、織田翔希（2年）とともに甲子園を訪れ、一周したことを明かした。

「まずお礼を。甲子園があったからここまで頑張ってこれました。本当に育ててもらいました。そしてまた来年春に戻ってこれるように“しっかり頑張ります”という決意表明です。切り替えられました」と振り返った。

春夏連覇まであと3勝だった横浜。最後まで甲子園へのリスペクトを貫いていた。（アマチュア野球担当キャップ・柳内 遼平）