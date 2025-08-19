バレンシア戦でゴラッソを叩き込んだ久保。(C)Getty Images

　現地８月16日に敵地メスタージャで開催されたラ・リーガ第１節のバレンシア戦（１−１）で、レアル・ソシエダ久保建英は、見事なゴラッソを叩き込んだ。

　１点ビハインドの60分、ブライス・メンデスからパスを受けると、見事なターンで前を向き、ペナルティエリアの外から左足を一閃。強烈なシュートを突き刺してみせた。

　この日本代表MFの獲得を狙っているとされるスペインの強豪アトレティコ・マドリーは、この一撃を機に、交渉を加速させるかもしれない。

　現地メディア『Mundiario Deportes』は、「久保のメスタージャでのバレンシア戦でのゴールは、レアル・ソシエダでの最後のゴールだったのか」と見出しを打ち、次のように伝えた。

「アトレティコ・マドリーが久保を狙っている。メトロポリターノが彼の次の移籍先になる可能性があり、メスタージャでのゴールが彼の最後となるかもしれない。レアル・ソシエダはそれを理解しており、アトレティコはそれを望んでいる」
 
　同メディアは「もし契約が成立すれば、（アトレティコのディエゴ・）シメオネ監督はすぐに活躍できる選手を獲得することになる」と続けた。

「久保に必要なのは経験ではなく、自信だけだ。メスタージャでのゴールがレアル・ソシエダでの最後のゴールとなったとしても、彼は偉大な選手たちのように、足跡を刻んだ」

　アトレティコは開幕節で格下のエスパニョールに１−２で敗れた。名将シメオネはますますソシエダの14番が欲しくなったかもしれない。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】ゴラッソ炸裂！久保が巧みなターンから強烈なミドルシュート

 