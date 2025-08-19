TWICE事務所が惚れた美貌！韓国の18歳新人女子ゴルファーに注目すべき理由「2500分の1とは…」

元サッカー韓国代表と女優の間に生まれた韓国の“美しき”女子プロゴルファーが注目を集めている。

【写真】TWICE事務所が惚れたソン・ジアの美貌

韓国のオンラインコミュニティでは最近、ソン・ジアが韓国女子プロゴルフ協会（KLPGA）の正会員に合格したニュースが伝えられて話題を集めた。ネットユーザーは「すごい」「確率で見ると、2500人の有望株のなかでたった1人しかプロになれない」など驚きの反応を示している。

ソン・ジアは2007年6月21日生まれの18歳。元サッカー韓国代表DFソン・ジョングクと女優パク・ヨンスの娘で、6歳だった2013年にバラエティ番組『パパ、どこ？』（原題）に出演して注目を集めた。

2015年に両親が離婚後は、1歳年下の弟ソン・ジウクとともに母パク・ヨンスのもとで生活。ソン・ジアは女優の母親顔負けのビジュアルで話題を集め、一時はK-POPガールズグループTWICEらが所属する芸能事務所JYPエンターテインメントのスカウトを受けたとも伝えられていた。

（写真＝パク・ヨンスInstagram）ソン・ジア

母パク・ヨンスも自身のインスタグラムでソン・ジアの正会員合格を報告。「小学校5〜6年までは芸能事務所に所属していたが、“ゴルファーになりたい”として中学1年時にゴルフアカデミーに入った」と、娘が競技に触れた経緯を伝えた。

また、「初めて選手登録して、最初に試合を行ったソラゴCCで100打を切れなかったあの日が昨日のことのようなのに…6年後、ソラゴCCでKLPGAの正会員になるなんて信じられない」と感慨深く振り返り、「大きな大会に出られず、成績で目立つこともなかった私たちが、不安で泣いていた日々をようやく乗り越えた。遅く始めても、きちんと準備すればうまくいくことを証明したい。私たちのソンアジ（ソン・ジアの愛称）、本当にお疲れ様」と娘に温かなメッセージを届けていた。

KLPGAの正会員になるためには、韓国国内で行われる選抜戦合格または特典入会資格を満たした後、所定の教育と審査を通過しなければならない。正会員資格を取得すると、KLPGAの正規ツアー（1部）やドリームツアー（2部）などの公式大会に出場でき、本格的なプロゴルファーとしての活動が可能になる。

親譲りの運動神経とビジュアルで、次世代の韓国女子ゴルフ界をリードする気鋭の選手となれるのか。ソン・ジアの今後に注目していきたい。

（記事提供＝OSEN）