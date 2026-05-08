ゲーム『SEKIRO』を原作とした劇場アニメ『SEKIRO: NO DEFEAT』が、2026年9月4日に全国劇場にて3週間限定で上映されることが決定した。あわせてキャッチコピー「共に。生きて、死ぬために」が書かれた、メインビジュアルも公開された。【動画】主題歌は坂本龍一さん！公開された『SEKIRO』劇場アニメPV株式会社フロム・ソフトウェアが手掛ける『SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE』は、戦国末期の忍びの戦いを描いたアクション・アド