ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が18日（日本時間19日）、敵地でのロッキーズ戦前に取材対応。大谷翔平投手（31）に今季初めて休養日を与える可能性を検討していることを明かした。

この日からロッキーズと4連戦。大谷は20日（同21日）の3戦目に先発登板する予定で、翌日はナイター後のデーゲームとなる。

指揮官は登板翌日のデーゲームで休養を与えるかと問われると「まだ決めてはいない。ただ、いま考えているところ。現時点では最終的な判断は下していない」と休養を検討していることを明かした。大谷は今季長女の出産に立ち会うために2試合を欠場したが、それ以外は全ての試合に出場を続けている。

前日までのパドレスとの首位攻防3連戦でスイープしてナ・リーグ西地区2位のパドレスに2ゲーム差をつけたとはいえ、22日（同23日）から敵地でパドレスと3連戦を控えている状況もあり、今後も油断できない状況が続く。「我々の置かれている状況を踏まえる必要もあるし、同時に彼はまだ段階的に肩を作っているところ。さらにここ（コロラド）では体への影響も考慮しなければならない。だから判断するときには、すべての要素を総合的に勘案することになる。大まかに言えば、投球数や体の状態を見ながら、おそらく5イニング程度で区切る可能性もあるだろう。高度などの条件を含め、すべてを天秤にかけながらの判断になる」と説明した。