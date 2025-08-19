約208万円から！ トヨタ新「コンパクトミニバン」発表に大反響！ 「最上級より“126万円”安くてコスパ良い」「パワースライドドアついてて実用性十分」の声も！ “5人乗り”仕様の「シエンタ」最安モデルに注目！

進化した最安モデルの仕様に反響集まる！

トヨタは2025年8月5日、コンパクトミニバン「シエンタ」の一部改良モデルを発表し、同日より販売を開始しました。

この改良では装備の充実を図り、商品力をさらに高めているほか、トヨタの関連会社であるモデリスタと共同で開発した特別仕様車「JUNO」を新たにラインナップに加えました。

そんな進化したシエンタのなかで、価格面で最も手頃なエントリーモデルに対して、ネット上では多くの反響が集まっています。

最安モデルの気になる仕様に反響集まる！

シエンタは2003年の初代発売以来、コンパクトなサイズと使いやすさで支持を集めてきました。

現行モデルは2022年に誕生した3代目。親しみやすいデザインと高い実用性が特徴です。

今回の改良では、先進安全装備の強化や人気オプションの標準装備化が行われました。

そして新たに登場したJUNOは、Zグレード（ハイブリッド車）をベースにした2人乗り仕様であり、後部座席を取り外し、テーブルやクッションなど5種類の着脱可能な家具モジュールを組み合わせることで、ユーザーの好みに応じたカスタマイズが可能です。

これらのモジュールは単品購入もでき、自由度の高い空間作りが楽しめます。

そんなアップデートされたシエンタですが、最も安価なモデルとして設定されているのは「X（ガソリン車・2WD・5人乗り）」です。

ボディサイズは全長4260mm×全幅1695mm×全高1695mm、ホイールベースは2750mmで、他グレードと同じく取り回しがしやすい設計となっています。

外観は角を丸めた四角いフォルムで、LEDヘッドランプや15インチスチールホイールを装備。

ボディカラーは4色から選択可能ですが、2トーンカラーや多彩なインテリアカラーは上位グレード限定です。

内装はブラックの単色でシンプルかつ実用的。

装備面では、助手席側のパワースライドドアが標準装備で、ワンタッチスイッチで操作が簡単ですが、両側スライドドアはオプション設定がありません。

ディスプレイオーディオはオプションで、運転席周りはアナログメーターや4.2インチディスプレイ、ウレタンステアリングを採用。

電動パーキングブレーキやオートエアコンも全グレードで標準装備となりました。

安全面では、「トヨタセーフティセンス」が全車に標準搭載され、レーダークルーズコントロールに先行車追従停止機能やドライバー異常検知システムが追加されました。

ただし、バックガイドモニターなどはオプションです。

パワートレインは、1.5リッター直列3気筒自然吸気エンジンを搭載し、トランスミッションはCVT、駆動方式はFF（2WD）です。

燃費性能はWLTCモードで18.3km／Lと、日常使いに十分な経済性を備えています。

Xグレード（ガソリン車・2WD・5人乗り）の価格は207万7900円で、最上位グレードの「HYBRID Z E-Four（7人乗り）」334万2900円との価格差は約126万円と、コストパフォーマンスに優れた選択肢といえるでしょう。

そんなエントリーモデルに対してネット上では、「126万円の価格差があるし、日常の足や道具として使うにはこれで十分すぎる」「荷物や人もそこそこ乗るし、値段といいコスパ良い」など、コストパフォーマンスの高さを評価する意見が目立ちます。

また「デザインが可愛い」「エントリーモデルでもそこまで見劣りしなさそう」といったエクステリアに着目するユーザーや、「片側だけでもパワースライドドアついているなら上等」「シンプルな内装だけど、実用性は十分」「初めてのミニバンにいいよね」と、機能やインテリアについての声も。

一方で、「Xグレードで右側パワースライドのオプションがあればいいのに」「パワースライドドアが片側だけなのは不便」「オプションが多い」とのコメントも寄せられていました。