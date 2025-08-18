Image: JLStock / Shutterstock.com

1人で音楽を聴くツールといえば、イヤホンかヘッドホン、だけじゃないんです。そこにスマートグラスも追加でお願いできますか？

イヤホンってたくさんあるけど、ベストってどれでしょう。もしかしてベストイヤホンって、スマートグラスなのでは…？ そう考えるのは、米GizmodoのJames Pero記者。以下、Pero記者のスマートグラス最強説です。

ちょっと前まで、ワイヤレスイヤホンといえば、ノイズキャンセリング性能が話題の中心であり、肝でした。イヤホンが周辺ノイズをどこまで抑えられるか、どれだけ聞きたい音に集中できるかという話ですね。

アクティブノイキャン（ANC）機能が最高であり、ANCイヤホンの人気が衰えることは今後もないでしょう。が、同時に、オーディオ業界は気づいてしまったのです。時と場合とユーザーによっては、ノイズと思われた周辺音も大切じゃない？って。そこで登場したのがオープン型のイヤホン、耳の穴を塞がないタイプです。

オープン型のメリットがスマートグラスにも当てはまる

オープン型のイヤホンは、ノイキャンが効かないのではなく、周りの音が聞こえるようにデザインされています。1つのオーディオカテゴリであり、それなりのニーズとアピール力があります。なぜ需要があるかは明確、音楽を聞きながら何かしたい人が多いから。ランニングしながらイヤホンを使って音楽を聴くのは最高です。が、周辺の音が聞こえないのは周囲への注意不足であり、直接的に命の危険につながります。

周辺への注意だけでなく、耳の穴にイヤホンをギュっとつめるという装着感が苦手な人もいます。オープン型のデザインは、 Bose Ultra Open（耳の後ろのクリップ部分にスピーカーあり）のようなイヤーカフスデザインが多く、詰まっている感覚がないのも魅力。アクセサリのような見た目も人気です。

Image: Sherri Smith / Gizmodo US

オープン型というと「それ、音はどうなの？」とよく言われます。音、いいんです。こればっかりは実際に試してもらわないと本当のところはわかってもらえないでしょうが、いいんです。私もオープン型の音に懐疑的だったのですが、いざ使ってみるといい。悪くないではなく、いいんです。

で、オープン型イヤホンっていいよねって考えていくと到着するのが、ならスマートグラスもいいよねという話。イヤホンじゃないけど、イヤホン要素に注目してのメガネ。スマートグラスって、通常の耳の穴に詰めるイヤホン、オープン型に次ぐ、第3の「イヤホン」のカテゴリなんじゃないでしょうか…。

スマートグラス＝音悪い、じゃないよ！

考えてみれば、レビューやデモでスマートグラスを何度も使ったことがありますが、毎回「けっこういいじゃん！」って思う理由はオーディオ的要素にあるんです。

Ray-BanとコラボしたMetaのスマートグラスを日常使いしているのですが、とくに周辺音を聞かねばならぬ環境で手にすることが非常に多いです。友人や同僚に試しに使わせると、まずその音の良さにみんな驚きます。もちろん満員電車でポッドキャストを聴きたいという人には不向きでしょうが、それでも多くの人が思っているよりずっと音がいいんです。

Spotifyユーザーなら連携機能があるのでさらによし。僕の音声コマンドをメガネが拾って操作してくれるので、機能性もけっこういいんです。

音声コマンドといえば、音だけじゃありません、マイクもいいんです。通話でもメガネが使えます。Meta Ray-Banスマートグラスで通話していると、ふとイヤホンで通話したときに不便さを感じます。正直、オープンイヤー型イヤホンで、Meta Ray-Banスマートグラスほど通話に適したガジェットは（現状）ないと思っています。それは音だけでなくマイクもいいから。相手の声が聞き取りやすく、相手も僕の声が聞き取りやすい、つまり会話がスムーズなんです。

BoseのUltra Openは音は抜群にいいです。が、マイクはちょっと弱い。NothingのEar Open（こちらも愛用品）のマイクはそれよりいいものの、わざわざ触れるほどよくはない。それがMeta Ra-Banスマートグラスは音もマイクも特筆するほどいいんです。

Image: Adriano Contreras / Gizmodo US

余談ですが、ハンズフリーで耳の閉塞感もなく、公園を散歩しながら電話するのってめっちゃ気持ちいい！ スマートグラスを使って初めてこの感覚いいなぁと気づきました。

音とマイク以外にも

音よし、マイクよし、だけじゃないのがスマートグラス。なんせメガネですから、通常のイヤホンとはそもそもスタートが違うわけで。スマートグラスなので、当然カメラが搭載されており、画像や動画の撮影ができます。

Image: James Pero / Gizmodo US：Meta Ray-Bansスマートグラスで撮影

イヤホンで撮影なんてできませんからね。あと、昨今話題のAI機能ものっていますが、まだ活用するほど便利ではありません（かつプライバシー的に不安あり）。

オープン型のイヤホンと同程度には音がよくて、マイク性能が高くて、さらに撮影までできる。その上、モノとしては価格はほぼ同じなんです。ドル比較ですが、Boseのオープン型イヤホンもMeta Ray-Bansも299ドル（約4万4000円）。オーディオクオリティではBoseの勝ちですが、そのほかの機能を加味すれば、スマートグラスの方がお得に感じませんか？

スマートグラスはまだ万人受けするガジェットではありませんが、興味湧いてきませんか？

1つ不満があるとしたら…

スマートグラスってイヤホンとして使い勝手がいいと言いましたが、イヤホンには絶対ない問題があって…。スマートグラスというかMeta Ray-Banの問題なんですが…、カラーレンズなんですよね。となると、屋内では視界が暗くなって見づらい。イヤホンには視界の問題は絶対発生しないので、ここが弱点、かも。

まぁ、Meta Ray-Banはあくまでサングラスなので。スマートグラスが増えれば、サングラスではなくメガネも増えるだろうし、さすればこの不満も解消されます。もしくは、将来的にはカラーレンズの濃さをボタンやアプリで調整できるとか…？