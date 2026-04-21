バルセロナが2026-27シーズンに着用する1stユニフォームの実物画像がリークされたようだ。ユニフォーム専門サイト『フッティ・ヘッドラインズ』によると、写真はギリシャのスポーツストアで撮影されたものとみられる。バルセロナの来季1stユニフォームは、改装されたカンプ・ノウの外観からインスピレーションを得た青3色と赤3色のストライプが特徴。ナイキやSpotify(スポティファイ)のロゴは金色となっている。正式な販売時