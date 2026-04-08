スターバックス コーヒー ジャパンは、日本上陸30周年を記念して、歴代の人気フラペチーノを進化させた「THE STAR フラペチーノ」を2026年4月8日に発売します。コンプリートしたくなるラインアップ日本上陸30周年を記念した企画の第1弾として登場する「THE STAR フラペチーノ」。1つの店舗で販売されるのは5商品のうち1種類です。どの店舗でどのフラペチーノが飲めるかは、特設サイトやGoogle Mapの各店舗ページから確認できます。