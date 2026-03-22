レトロリロンが、5thシングル「エゴ」を4月8日0時に配信リリースする。 （関連：【画像あり】レトロリロン、メンバー自ら監修した「エゴ」ジャケット写真） 同楽曲は、4月7日から放送開始となるTVアニメ『悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。Season2』（TOKYO MXほか）のオープニングテーマ。リリース情報とあわせて、ジャケット写真も公開された。 書き下ろしの