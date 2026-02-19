Image: Amir Bohlooli / MUO Lifehacker 2025年12月23日掲載の記事より転載 私が初めてAI音楽生成ツールを試したとき、それは正直「へぇ、おもしろい」と感じる程度のものでした。ロボットが一生懸命音楽をつくろうとしている姿は興味深かったし、その出力結果も“ロボットがつくったにしては”立派なものでした。ただ、当時はあくまで自分の楽しみの範囲で活用し、実用的な価値もまったくな