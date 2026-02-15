2026年2月18日YouTube「制御不能なよっちーチャンネル」からHannibal Shadowの新シングル曲「最強で最高」がリリースされることをお知らせします。この楽曲は、Yocchyが幼少期から家族の影響で応援しているプロレス、そして現在のYouTuberとしてのスタイルの元になったと公言し、リスペクトしている内藤哲也選手をイメージして作られた応援ソングです。https://www.youtube.com/@yochi_poco Hannibal Shadowが