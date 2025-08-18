この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeの人気シリーズ「借金200億円ニキにインタビュー」で、経営者さんが自らの壮絶な経験について赤裸々に語った。タイトル通り、莫大な借金を抱えながらも現在は経営者として再起している同氏は、「32で、借金2億円に帰宅をです」と、2億円もの借金を背負っていた過去を率直に明かした。



経営者さんは、「僕が借金2億して破産してたりするんで、そういうとこから2億借金して破産しても元気に過ごしてる人いるよみたいなのをTikTokとかで出して集客してる感じですね」と、自身の経験をSNSを通じて発信し、多くの人々の関心を集めていると語った。



借金生活を強いられていた当時については、「もうほんとめっちゃ病んでましたね。鬱になって、タトゥー入れてーなと思って入れて、そっから全開放。もういいやみたいな」と、どん底からの大きな心境の変化を吐露。「全開放」というワードが、そのときの胸中を物語った。



現在の年商について問われると「7000万ぐらいですか」と明かし、「ショッピングモールとかで物を売るとかそういうのがメインだったんで、コロナでゴリゴリ仕事なくなって諦めたって感じですね」と、パンデミックによる窮地も素直に打ち明けた。



また、「破産のデメリットはマジでないですね。会社作ればよくないですかって感じですね」と、破産後の意外な心構えを語る場面も。「友達もいるじゃないですか。それなりに授業してたら、弟子みてえなやつとか友達とかいくらでもできる」と、経験から得た人間関係の重要性にも触れた。



毎月の給与は「150万ぐらいですよね、月」とし、破産を経て「欲しいもんなくて、破産すると気づくんですよね。何でもいいかみたいな」と物欲にも変化があったと話す。貯金額については「会社全部合わせて2000ないぐらいですね、キャッシュで」と実情も明かした。



締めくくりには、働く若者たちに向けて「とりあえず何のために働いてるかを一回考え直して、全開放して生きていきましょう」とメッセージ。どん底を乗り越えた経営者さんならではの“全開放”の精神が印象的なインタビューとなった。