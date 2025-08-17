トッテナムFWリシャルリソン、開幕戦で圧巻の2ゴール！ 衝撃のバイシクル弾で勝利に貢献
プレミアリーグ第1節、トッテナム・ホットスパーがバーンリーを3-0で下した。主役となったのはリシャルリソンで、2得点を挙げて開幕戦から大きなインパクトを残した。
［4-3-3］のセンターフォワードで先発したブラジル代表FWは、前半10分にモハメド・クドゥスのアシストから先制点をマーク。さらに後半60分、再びクドゥスのクロスに反応すると、難しい体勢からのバイシクルシュートを叩き込み、スタジアムを沸かせた。
開幕戦からエースとして結果を残したリシャルリソン。クドゥスとの連携も光り、攻撃の軸としてシーズンを牽引する可能性を強く感じさせた。難しい初戦での快勝は、スパーズにとって大きな追い風となるに違いない。
