蒸し暑すぎるっ！ →【ニトリのN+】なら真夏も「オシャレにひんやり」

驚くような蒸し暑さを前に対策が必要不可欠ではあるものの、同時にオシャレにも気を配りたいもの。そこで今回は【ニトリ】発のファッションブランド【N+（エヌプラス）】で見つけた、夏の即戦力にふさわしいひんやりアイテムをご紹介。接触冷感素材のウェアだけでなく、アームカバー・ネックチューブといった小物まで展開されているので、ノーマークだったという人は急いでチェックしてみて！

デニム風の光沢素材が上品可愛い接触冷感ワンピース

【N+】「接触冷感シャンブレーワンピース」\3,192（税込・値下げ価格）

光沢感のある糸を使用し、シャンブレーデニムのような風合いを表現したこちらのワンピース。比翼仕立てのフロント部分や胸ポケットにはデニムアイテムのようなカラーステッチが施されており、さらりと着こなしても品のあるキレイめカジュアルコーデが完成します。素材には接触冷感性があるため、蒸し暑い日にも爽やかな着心地に期待できそうです。

柄の切り替えが旬度を高める涼やかなプルオーバー

【N+】「接触冷感綿スラブバンダナ柄プルオーバー」\2,990（税込）

接触冷感性のある綿100%素材を使用したこちらのプルオーバーは、胸元から柄に切り替えられているのがデザインポイント。スカーフやバンダナがトレンドアイテムとして熱視線を集めるこの夏のムードを手軽に楽しめる一着です。着丈に前後差があるAラインシルエットはボディラインに沿いすぎず、酷暑の夏にも涼やかに着こなせるはず。

手元でラメがきらめくアームカバーをアクセントに

【N+】「UVカットひんやりアームカバー袖口ラメタイプ」\719（税込・値下げ価格）

蒸し暑さに負けておろそかにしたくない紫外線対策にひと役買ってくれそうなのが、内側がメッシュになったこちらのアームカバー。素材はUVカット性に加えて接触冷感・抗菌防臭性があり、汗をかく日も無理なく着用できそう。くしゅくしゅとしたラメ素材がドッキングされた袖口が、コーデのアクセントとしても機能します。

ブルーの花柄が涼を呼び込むネックチューブ

【N+】「クーリングネックチューブ花柄」\799（税込・値下げ価格）

凍結させた本体を首元にくるりと巻いておけば、手軽に涼を取れるクーリングネックチューブもN+に登場。ブルーを基調とした淡い花柄が見た目にも上品かつ涼しげで、スカーフ感覚で使いやすいのが嬉しいポイントです。28℃以下の環境で冷やして繰り返し使用できるので、ガーデニングやレジャーなどさまざまなシーンで重宝しそう！

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ