「何かとこれ着がち！」【ユニクロ】40・50代が頼れる♡「涼しげシャツ」

薄着の季節もおしゃれを楽しみたいミドル世代には、プラスワンで今っぽく仕上がる【ユニクロ】のシアーシャツがおすすめ。サッと羽織って地味見えを回避したり、気になる二の腕まわりをカバーしたりと、幅広いシーンで活躍するはず。おしゃれさんによるお手本コーデとともに紹介するので、着こなしをランクアップさせたい人はぜひ真似してみて。

爽やかなシアーシャツで好感度アップ

【ユニクロ】「シアーシャツ」\2,990（税込）

さりげない透け感が爽やかで、好感度アップが目指せるレギュラーカラーのシアーシャツ。涼しげに素肌が透ける素材が、シーズンムードを盛り上げます。タンクトップと合わせてヘルシーに肌見せをしたり、ワンポイントとして肩掛けや腰巻きにしたりと、夏コーデの相棒になってくれるかも。清潔感のあるオフホワイトに加え、端正なブラックとニュアンス感のあるオリーブの全3色展開。

カジュアルさと上品さを両立したモノトーンコーデ

シアーシャツにキャミソールを合わせて、上品に肌見せをした夏らしいスタイリング。シャツは腰まわりをカバーできそうなやや長め丈で、抜け感たっぷりな着こなしに。インフルエンサーの@cococloset128さんは「涼しいし、何かとこれ」と、毎日のコーデで重宝しているようです。パンツはシックな黒を選んで、全体をキリッと引き締めるのがポイント。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@cococloset128様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M