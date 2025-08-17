この記事をまとめると ■日産キャラバンの一部グレードにハイエースには未設定のACCが標準装備された ■販売台数は依然としてハイエースが優勢で耐久性や顧客基盤が強み ■運転支援の充実が業務用バンという特殊な市場で強みとして活かされるかに注目

充実装備でハイエースに対抗するキャラバン

2025年7月17日、日産自動車はキャラバンの一部仕様向上を発表した。そのなかで一部グレードに「インテリジェントクルーズコントロール（以下ACC）が標準装備されたことが話題となっている。キャラバンの最大のライバルとなるトヨタ・ハイエースには同種の機能が用意されていないことも影響しているようである。

自販連（日本自動車販売協会連合会）統計によると、2024暦年締め（2024年1月から2024年12月／小型貨物のみの数字）での年間新車販売台数はキャラバンが1万6043台なのに対し、ハイエースは4万2823台販売しており、ハイエースがキャラバンより2.5倍強売れていることになっている。

キャラバンの初代は1973年にデビューし、現行モデルは5代目（車名はNV350キャラバンとなっている）となる。一方のハイエースは1967年に初代がデビューし、現行モデルは5代目となる。現行キャラバンは2012年のデビューとなり13年目、ハイエースの現行モデルは登場から21年目と、とくにハイエースはご長寿モデルとなっている。

現行キャラバンがデビューした時に、当時（現行モデル）のハイエースと比較試乗したことがある。キャラバンはハイエースを意識したのか、ドライビングポジションを高めに取り視線を高く取ることで疲労軽減をはかったようだが、ハイエースに乗り換えると、ドアを開け運転席に乗り込む動作については、その高さも含めて合理的な設計がより重視されているように感じ、筆者としては圧倒的にハイエースが優れていると感じた。

また、試乗時はやや風が強かったのだが、車高の違いからかハイエースのほうが高い安定性を感じた。総じてハイエースのほうが、道具としてみると手に馴染みやすい印象を受けたのだ。

またこの手のキャブオーバーバンを愛用する、つまり日々配送などの業務や、趣味のオートバイを積んでレースを転戦するようなヘビーユーザーからよく聞かれるのは、「耐久性能ではハイエースが秀でている」という話である。都市伝説でひとり歩きしているのかもしれないが、確かに現行だけではなく先代モデルも、日本で酷使されたハイエースが中古車として海外へ輸出され、アフリカなどでボロボロになりながら乗り合いバスとして活躍している映像を見かけることはある。

現行キャラバン登場時には、インテリジェントキーが上級グレードに採用されたことも話題となった。当時ハイエースには設定がなかったのだが、社用車としては合いカギを多く作って社員にもたせるという事業所もあり、当初ではやや先走った採用ではないかなど疑問の声も聞かれた（いまはハイエースも上級グレードに採用している）。

せっかくの運転支援技術を有効活用できるかどうかに懸念

欧州あたりでは、安全運転を支援するデバイスは商用車から積極採用されるとも聞いている。自家用ではなく日々業務で使用する商用車だからこそ、安全運転支援デバイスの充実は就労環境の改善にもつながるからであろう。乗用車では日本車でも標準装備がなかば当たり前となってきているのだが、その存在や利用方法が周知徹底されきっていない部分もあり、あまり利用されていないという話も聞いている。

大型トラックではACC（オートクルーズコントロール）の装着は普及しているようであるが、装着が始まったころは居眠り運転を誘発するとして使用禁止とする事業者も出てきたとのことで、いまでは居眠り運転を感知するデバイスを装着するなど、大型トラックではさらなる安全運行を支援するデバイスがかなり普及している。

これも筆者の肌感覚となるのだが、高速道路を走っていると追い越し車線を爆走するハイエースやキャラバンは日常風景のように多く見かける。そこにはどう見てもACCが介在する余地はないように見える。キャラバンに限らず、せっかく安全運転支援デバイスを充実させても、販売現場でセールスマンが十分顧客に説明できていないことも、安全運転支援デバイスをユーザーが使いこなせていないといわれるような現状を生んでいるようにも見える。

今回は上級グレードのみ標準装備という設定だが、廉価や普及グレードではそれこそ高速道路走行などはほとんどなく、ほぼ一般道路しか走らない域内の配送業務などで使うシチュエーションが多いので、オプションとしてユーザーが任意選択できるようにしたのは賢明な判断のように見える。

地元企業経営者がクラウンやアルファードに乗り、自社の業務用社有車をハイエースバンにするというパターンが目立つとも聞く。レクサス店はその多くがトヨタ店やトヨペット店の事業部として展開されているので、レクサスオーナーの経営者が業務用社有車をハイエースにしているというケースもあるようだ。

「プライベートカーがトヨタなのだから、自分の会社のクルマもお世話になろう」というのは自然な流れ。トヨタはこのパターンを長きにわたり販売現場で踏襲し、いまもクラウンやアルファード、ヴェルファイア、そしてレクサスなど高級乗用車をしっかりと販売してきているので、それがキャラバンに販売台数で差をつけている一因のようにもみえる。そうなると、キャラバンがハイエースに対して装備面で差をつけ魅力を増そうとするのもまた自然な流れのようにも見える。