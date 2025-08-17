¤ªËßµÙ¤ßºÇ½ªÆü¤âÇ®Ãæ¾É¤Ë·Ù²ü¡¡¤ªËßÌÀ¤±¤â´í¸±¤Ê½ë¤µ¼ý¤Þ¤é¤º¡¡´ØÅì¤äÅì³¤¤Ç¤Ï40¡îÇ÷¤ëÍ½ÁÛ
¤¤ç¤¦17Æü¡ÊÆü¡Ë¤¬¤ªËßµÙ¤ßºÇ½ªÆü¤È¤¤¤¦Êý¤¬Â¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¤ç¤¦¤âÇ®Ãæ¾É¤ÈÅ·µ¤¤ÎµÞÊÑ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤ªËßÌÀ¤±¤Î¤¢¤¹18Æü¡Ê·î¡Ë°Ê¹ß¤â´í¸±¤Ê½ë¤µ¤Ï¼ý¤Þ¤é¤º¡¢´ØÅì¤äÅì³¤¤ÎÆâÎ¦¤Ç¤Ï40¡î¤ËÇ÷¤ë½ë¤µ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¸á¸å¤ÏÀ²¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤âµÞ¤ÊÍë±«¤Î¤ª¤½¤ì
¤¤ç¤¦17Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï¶å½£¤«¤éÅìËÌÆîÉô¤òÃæ¿´¤Ë¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¡¢ÎÏ¶¯¤¤Æü¤¶¤·¤¬¾È¤ê¤Ä¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢¸á¸å¤ÏÆâÎ¦¤ä»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤Ë±«±À¤¬Í¯¤¤ä¤¹¤¯¡¢¶ÉÃÏÅª¤Ë¤ÏÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤äÍë±«¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶õÌÏÍÍ¤ÎÊÑ²½¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢£¶å½£¡ÁÅìËÌ¤ÎÌó150ÃÏÅÀ¤ÇÌÔ½ëÆüÍ½ÁÛ
¤¤ç¤¦17Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢¶å½£¤«¤éÅìËÌ¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÌó150ÃÏÅÀ¤Ç35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Á°¶¶¤ä·§Ã«¡Êºë¶Ì¡Ë¤Ï38¡î¡¢»³¸ý¤Ç¤Ï37¡î¡¢Ì¾¸Å²°¤ÈÀçÂæ¤Ç36¡î¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ï35¡î¤Ç¡¢9Æü¤Ö¤ê¤ËÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£³ÆÃÏ¤È¤âÇ®Ãæ¾É¤Ë·Ù²ü¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤¤ç¤¦17Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î³ÆÃÏ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¡Û
»¥ËÚ¡¡:28¡î¡¡¶üÏ©:27¡î
ÀÄ¿¹¡¡:32¡î¡¡À¹²¬:32¡î
ÀçÂæ¡¡:36¡î¡¡¿·³ã:32¡î
Ä¹Ìî¡¡:35¡î¡¡¶âÂô:34¡î
Ì¾¸Å²°:36¡î¡¡Åìµþ:35¡î
Âçºå¡¡:35¡î¡¡²¬»³:36¡î
¹Åç¡¡:34¡î¡¡¾¾¹¾:35¡î
¹âÃÎ¡¡:33¡î¡¡Ê¡²¬:34¡î
¼¯»ùÅç:34¡î¡¡ÆáÇÆ:32¡î
¢£ºÆ¤Ó´í¸±¤Ê½ë¤µ¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ë
¤ªËßÌÀ¤±¤Î¤¢¤¹18Æü¡Ê·î¡Ë°Ê¹ß¤â¡¢¸á¸å¤ÏÅ·µ¤¤¬µÞÊÑ¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍ×°ø¤Î1¤Ä¤Ï´í¸±¤Ê½ë¤µ¤Ç¡¢¤Þ¤¿½ë¤µ¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ï¤¢¤¹18Æü¡Ê·î¡Ë°Ê¹ß¤â21Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¤«¤±¤ÆÌÔ½ëÆü¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢·²ÇÏ¸©´ÛÎÓ»Ô¤ä°ËÀªºê»Ô¡¢´ôÉì¸©Â¿¼£¸«»Ô¤Ê¤É´ØÅì¤äÅì³¤¤ÎÆâÎ¦¤Ç¤Ï¡¢1½µ´ÖÄøÅÙ¤â38¡Á39¡î¤È40¡î¤ËÇ÷¤ë½ë¤µ¤¬Â³¤¯¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¤ªËßµÙ¤ßÌÀ¤±¤Ï¡¢Èè¤ì¤ä¿çÌ²ÉÔÂ¤Ê¤É¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÇ®Ãæ¾É¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ²á¤´¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
