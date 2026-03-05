「ちゃんぽん」ってどんな料理？【歴史】四海樓の創業者である陳平順（ちんへいじゅん）が明治中期に、貧しい中国人留学生のために安くて栄養のある食べ物を提供しようと考案したと伝わります。そのもととなった料理は、鍋で具と麺を煮る「湯肉絲麺（とんにーしーめん）」だと いわれています。【特徴】たくさんの具とスープと麺を中華鍋で一緒にして作る「鍋炊き」が特徴。中華麺を作るときに混ぜられる「かん水」ではなく、「唐