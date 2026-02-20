日本庭園を望む癒やしのカフェ「相楽園パーラー」神戸市営地下鉄県庁前駅から徒歩約5分の「相楽園パーラー」。明治16年（1883）ごろから造園がはじまり、明治末期に完成した日本庭園「相楽園」内の「THE SORAKUEN」にあるカフェです。北門入口「相楽園」の入口は、正門と北門の2カ所。「相楽園パーラー」に近いのは北門です。「相楽園」には完全予約制の「レストラン 相楽」もありますが、「相楽園パーラー」はよりカジュアルなシ