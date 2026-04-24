荒物雑貨の魅力を伝え続ける「暮らしの道具 谷中 松野屋」って？東京・日暮里駅から徒歩約3分。谷中の名所「夕やけだんだん」を降りる手前にあるのが、荒物雑貨店「暮らしの道具 谷中 松野屋」（以下、「松野屋」）です。店先にずらりと並ぶかごの風景は、この街を象徴するひとコマ。思わず足を止める人も多く見かけます。店内に一歩入ると、ほうきやちりとりといった掃除道具をはじめ、かごやざる、キッチン用品、カバン、小物類