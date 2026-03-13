隠れ家のようにひっそりとたたずむ読書カフェ高田馬場駅から徒歩約5分、静かな住宅街の一角に、隠れ家のような雰囲気の「本に没頭できるカフェGoodRack」があります。「何かに没頭することで価値が生まれる」と考えるオーナーが、“本に没頭できる場所があったら、きっとそこに価値が生まれるはず”という思いから誕生したカフェです。店名には「良い本棚（good rack）」と「幸運を（good luck）」という意味があり、日常の中に潜