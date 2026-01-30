全国の社寺で体験できる「テラヨガ」とは？全国220以上のお寺や神社で開催されている「テラヨガ」。開催場所や時間帯は寺社によって異なりますが、静かな境内や本堂、会館などで行われるヨガ体験は、スタジオとは異なる落ち着いた空気のなかで呼吸を深め、自分と向き合える時間を過ごせるのが魅力。ドロップイン（都度払い）で参加できる気軽さもあり、新しい習慣や趣味、自分磨きとして無理なく取り入れられる点も人気の理由です