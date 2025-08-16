食欲がたった２分で半減！ 科学的根拠を基にした、いつでもどこでも道具なしでできる食べすぎを防止する驚きの方法

食欲を我慢できず、つい食べ過ぎてしまう人は多いのではないだろうか。しかし、「あること」をするだけで、食欲を半分以下に抑えることができるという。

ついジャンクフードを食べたくなってしまう原因とともに、食欲を抑えるこのカンタンな方法を堀田秀吾著『科学的に証明されたすごい習慣大百科』より抜粋・再構成し、解説する。

額をタッピングしたら食欲が半分以下まで減退した！

暴飲暴食を防ぐテクニックとして参考にするといいのが、「おでこをトントントンとタッピングするだけで湧いてきた食欲を解消できる」という研究です。

ニューヨーク市聖路加病院ウェイルらが行った実験で、肥満傾向の被験者の好きな食べものへの欲求を減らす方法として、以下の4つのアクションを比較して実験しました。

①指で自分の額（おでこ）を30秒タッピングする× 4回

②指で耳を30秒タッピングする× 4回

③つま先で床を30秒トントンと叩く× 4回

④空白の壁を30秒見つめる× 4回

その結果、どのアクションも回数を重ねるごとに一定の食欲抑制効果があることが判明しました。さらに、①の額をタッピングするケースがもっとも高い効果があり、食欲が半分から1/3程度まで減退することもわかったそうです。

こういったタッピングは、おでこ以外にも、眉毛、目尻、目の下、顎、鎖骨などに行う「EFT（感情解放法）」と呼ばれるストレス解消法として知られ、その効果についてさまざまな議論がされています。ベングリオン大学のクロンドが行った、EFTに関する過去の研究を総合的に検討した「メタ分析」（複数の研究結果を統合し分析すること）によると、EFTは不安解消に効果があると結論づけています。

ただし、ダイエットをしたいがために空腹を我慢することはいいこととは言えません。そもそも空腹になると、心の安定と深く関係する幸せホルモンのセロトニンが減少します。イライラするのはこのためで、セロトニンが不足すると、うつ病や不眠症などの精神疾患に陥りやすいと言われているほどです。

血糖値の低下もイライラが止まらなくなる原因です。無理をして「食べない」という選択は控え、あくまで「食べすぎ注意」の際に行う緊急時のアクションとしてとり入れましょう。

体がジャンクフードを欲してしまう理由とは

多くの人が、「疲れているときにジャンクフードを食べたくなるのは体が必要としていることだからだ」と考えていると思います。

しかし、カナダのウォータールー大学のロウらの研究によれば、「前頭前皮質の機能を一時的に低下させると、カロリーが高い食べものを欲するようになるだけでなく、実食においてもジャンクフードを食べる傾向が高くなる」と報告されています。

前頭葉は注意力、集中力、判断力などと関係し、感情や欲求のブレーキとなる脳の大切な部位です。そのため前頭葉の機能が低下すると、普段は悪いから止めよう、我慢しようと思っていることについての判断が鈍くなり、我慢ができなくなってしまうのです。

また、前頭前皮質の機能低下は、ストレスが原因で引き起こされることもわかっています。

つまり、ストレスが蓄積して、前頭前皮質の機能低下が生じると、それに応じて判断が鈍ってしまうというわけです。

疲れたから食べたくなるのではなく、疲れているから我慢ができなくなってジャンクフードに手が伸びてしまう……普段は体に悪いからと知りながら、抑制のフタが外れてしまった結果、ポテトチップスの袋を開けてしまうのです。

ジャンクフードは往々にして高カロリーです。人類は、効率よくカロリーを摂取するために、本能的に高カロリーの食べものを求めるようにできています。

ですからジャンクフードを食べたい気もちがつねにあり、脳が十分に休めていないときこそその欲求が“止められない”のです。

考えようによっては、本来我慢しなければいけないジャンクフードを食べてしまうことは、脳が十分なリフレッシュをとれていないというサインでもあるわけですから、ジャンクなものを食べたくなったら、仮眠など体を休ませることを意識してください。

また、どうせ食べるのであれば、「疲れているから」と脳のせいにするのではなく、「私は好きで食べているんだ」と割り切ること。

自己決定は、自らの幸福度を上げる効果がありますから、「この選択は自分を満足させるために好きで食べているんだ」と考えることで、幸福度も高まり、脳も安心感を覚えます。

くれぐれも罪悪感にさいなまれながらジャンクフードは食べないように。

文／堀田秀吾

