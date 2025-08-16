遠藤投入後にまさかの２失点も…王者リバプールがプレミア開幕戦でボーマンスに４−２の劇的勝利！“最後のカード”キエーザが88分に決勝弾、新加入FWエキティケが１G１A
現地時間８月15日に開催されたプレミアリーグの開幕節で、遠藤航が所属する昨シーズン王者のリバプールが、ボーンマスとホームで対戦した。
遠藤がベンチスタートとなったリバプールは開始４分、エースのサラーが得意のGKペトロビッチの好セーブに阻まれる。
その後もゲームを支配したなか、35分にカウンターからピンチを招いたが、タバーニアのシュートは守護神アリソンがキャッチする。
先制したのはその２分後だ。プレミアデビュー戦の新加入FWエキティケが中央突破からゴール右隅にシュートを流し込み、プレミア初ゴールを挙げる。
後半に入って49分には、エキティケの落としを受けたガクポが中に切れ込んで、狙い澄ました右足のシュート。追加点を奪う。
迎えた60分、フリンポンとケルケズの両SBを下げて遠藤とロバートソンを投入。昨シーズンは試合最終盤での出番が多かったなか、“早期出場”した日本代表キャプテンは主戦場のボランチではなく右SBに入る。
逃げ切りに入ったホームチームは、62分にカウンターからセメニョにゴールを許し、１点差とされる。その後も攻め込まれるなか、72分には、エキティケとマカリステルに代えてゴメスとジョーンズを送り込み、遠藤をアンカーに上がる。
それでも流れは変えられず、76分に再びセメニョに鋭いシュートを浴び、まさかの同点ゴールを許す。
しかし88分、“最後のカード”で82分に出場したばかりのキエーザが見事なボレーシュートで決勝点。後半アディショナルタイムにサラーのダメ押し点で勝負を決めたリバプールが４−２で劇的勝利を飾った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】リバプールのキエーザが圧巻のボレーシュートで劇的なプレミア初ゴール
遠藤がベンチスタートとなったリバプールは開始４分、エースのサラーが得意のGKペトロビッチの好セーブに阻まれる。
その後もゲームを支配したなか、35分にカウンターからピンチを招いたが、タバーニアのシュートは守護神アリソンがキャッチする。
先制したのはその２分後だ。プレミアデビュー戦の新加入FWエキティケが中央突破からゴール右隅にシュートを流し込み、プレミア初ゴールを挙げる。
後半に入って49分には、エキティケの落としを受けたガクポが中に切れ込んで、狙い澄ました右足のシュート。追加点を奪う。
逃げ切りに入ったホームチームは、62分にカウンターからセメニョにゴールを許し、１点差とされる。その後も攻め込まれるなか、72分には、エキティケとマカリステルに代えてゴメスとジョーンズを送り込み、遠藤をアンカーに上がる。
それでも流れは変えられず、76分に再びセメニョに鋭いシュートを浴び、まさかの同点ゴールを許す。
しかし88分、“最後のカード”で82分に出場したばかりのキエーザが見事なボレーシュートで決勝点。後半アディショナルタイムにサラーのダメ押し点で勝負を決めたリバプールが４−２で劇的勝利を飾った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】リバプールのキエーザが圧巻のボレーシュートで劇的なプレミア初ゴール