「登板後にどれだけ疲弊しているか」ド軍正捕手が告白した“マスク越し”に見た大谷翔平の二刀流「毎日信じられない奴だと思う」

二刀流の再始動後は、バッテリーを組む機会が増えているスミス（左）。そんな正捕手が見た大谷とは

まさに規格外と言える投打二刀流をマスク越しに眺める名手には、一般的には見えない「凄み」が見えていた。

現地時間8月14日、米スポーツ専門局『ESPN Los Angeles』のポッドキャスト番組にドジャースの正捕手ウィル・スミスが出演。バッテリーを組む大谷翔平に対する正直な想いを打ち明けた。

「ほぼ毎日信じられない奴だと思う。本当にそう思うよ」

MLBキャリア7年を数えるスミスは、数多の投手と対戦し、そして受けてきた。そんな百戦錬磨の名手が「同じチームでいることにちょっと嫉妬する時すらある。自分もあんな風にやりたいって」と語る大谷の凄みは、何よりも数字が物語る。

今季も投打で「違い」を生み出している。打者として、打率.284、ナショナル・リーグトップの43本塁打、OSP1.021、長打率.630のハイアベレージをマーク。一方で投手としても、リハビリの都合から計23.1イニングというスモールサンプルながら、防御率3.47、奪三振率12.34と圧巻のスタッツを記録。ここにきて急失速し、2位に転落したドジャースにあって、その存在感はより際立っていると言える。

そんな大谷に「フェアじゃない」と思う時があるというスミスだが、「でも、すごくいいやつなんだ。そばにいてくれてありがたい」と吐露。そして、間近で展開される「二刀流」への女房役なりの想いを口にしている。