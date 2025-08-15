ホロライブ・星街すいせい、“理想の姉街像”を崩すエピソード披露「現実を知りたいか」
「ホロライブ」所属の歌手・VTuberの星街すいせいさんが、15日までにゲーム『マインクラフト』の実況配信を実施。雑談の中で、実姉（通称：姉街さん）に憧れるファンの夢をくすぐりつつ、現実をさらりと明かす場面があった。
【動画】すいせいさんが語る“実姉”姉街さんのリアル（1：33：57ごろ）
すいせいさんは現在、『マインクラフト』を使った企画「hololive Server Summer Park！」をさくらみこさんと共同主催中。この日の配信は「ホロ鯖サマーパーク 道整備をしてゆく!!」と題し、リスナーと会話を交わしながらゲーム内の整備作業を進めた。
話題は、兎田ぺこらさんと宝鐘マリンさんが開催している朝の恒例企画「ぺこマリ体操」に及んだ。毎朝きちんと起きて参加しているマリンさんに対し、すいせいさんは「偉すぎだろ」と称賛。すると、姉街さんに憧れるリスナーから「姉街、起こしてくれるの？」との質問が寄せられた。
これにすいせいさんは即座に「起こしてくれるわけない」と笑い交じりに返答。さらに「現実を知りたいか」と前置きし、洗濯をしてくれなかったり、「11時にご飯作って起こして」と頼んでも熟睡していたりする、マイペースな一面を明かした。
姉街さんはすいせいさんの配信に時折登場し、料理上手で面倒見のいい姿からファンになった“星詠み”（すいせいさんのファンネーム）も多い。そんな姉街さんの素の姿が語られると、コメント欄には「嘘だぁぁ！」「夢を壊さないでー!!」「知りたいけど知りたくない」「美化しすぎかｗ」「返事してくれるだけいいじゃん」など、驚きと笑いの声が相次いだ。
引用：YouTubeチャンネル「Suisei Channel」
