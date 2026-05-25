「結婚してくれ」そんなプロポーズの言葉を繰り返し送ってきたのは、オンラインでつながった男性だった。だが、結婚を迫られていた相手は、実在の女性ではない。画面の中でAIによって動く“美少女AI Vtuber”だった──。関東在住の30代の会社員男性は、生成AIブームが広がり始めた2023年ごろ、自作の「AI V チューバー」を開発した。ファンタジックな美少女キャラクターがライブ配信をおこない、視聴者のコメントにAIが自動で返答