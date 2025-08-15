本領は180km/hから 電子制御ナシでは運転できず？

ロータス・エヴァイヤの加速力は、公道用モデルの概念を覆す。各タイヤを直接駆動するモーターは1万7000rpmまで回転し、総合173.4kg-mもの最大トルクを繰り出す。発進直後から、淀みなく速度を上昇させていく。

電子制御システムなしに、エヴァイヤは運転できないだろう。アクセルペダルを踏んだ瞬間に、349km/hで走行中と同等の速さでタイヤは空転するはず。そのため、極めて有能なトルクベクタリングとトラクション・コントロールが実装されている。



ロータス・エヴァイヤ（欧州仕様）

0-100km/h加速2.8秒は、現代のハイパーカーとしては珍しい数字ではない。0-160km/hが4.8秒も、驚くほどではない。フェラーリ SF90 ストラダーレも同値で、テスラ・モデルS プレイドは4.6秒がうたわれる。

しかし、エヴァイヤが本領を発揮するのは、そこから先。充分なダウンフォースが、前輪を路面へ押し付け始めるからだ。実際、前側のモーターは、180km/h程度に達しない限り本来のパワーを生成しない。

0-320km/h加速13.0秒 現実とは思えない速さ

強大なパワーが開放されると、空気を切り裂くように激しさが増していく。160-240km/h加速は、AUTOCARが過去に計測してきた最速のモデルより50％も鋭い、僅か3.0秒。240-320km/h加速では、更にその差は広がる。

0-320km/hタイムは、ブガッティ・ヴェイロン・スーパースポーツで22.2秒。これをエヴァイヤは、13.0秒で処理してみせた。恐らく、最新のF1マシンやプロトタイプ・レーサーでも、1秒程しか差を付けられないはず。



加速時は、路面の凹凸だけでなく、トルクの高まりでステアリングホイールは震える。モーターとリダクションギアからは、高周波が響く。速度上昇とともに、ロードノイズと風切り音がオーバーラップしていく。

周囲の景色は、現実とは思えない速さで流れていく。ブレーキングポイントが、猛烈な勢いで迫る。冷静で確実に、ペダルを踏み変える必要がある。直前までの経験を、整理するように。ブレーキの効きは、もう少し強力でも良いかもしれないが。

期待通りのシリアスさとスタビリティ

ロータスの技術者は、想定した操縦性を実現できたと主張する。4基のモーターを個別に制御することで、魔法のような身のこなしも可能だろう。しかし、彼らは正解を理解していた。ロータスらしさとは、ナチュラルなフィーリングだった。

かくして、四輪駆動の電動ハイパーカーへ期待される、シリアスさとスタビリティを導いている。もちろん、エリーゼやエミーラとは異なる。エヴァイヤで意識されたのは、一貫性。感触豊かでレスポンシブで、グリップ力は凄まじく、バランスも素晴らしい。



限界は極めて高く、公道ではシャシーを活かしきれない。それでも現実的な速度域では、驚くほど穏やかな挙動で信頼感を抱きやすい。乗り心地は僅かに落ち着かないが、速さを考えれば納得の範囲。目的地への移動を、充分快適にこなせるはず。

トルクベクタリングは安定志向。ステアリングは、フェラーリほどクイックではない。路面変化へ少し敏感に反応し、サーキットの速度域でも重めだが、現実的なスピードなら神経質さは皆無。イエローフラッグ中の、ル・マン・プロトタイプのように。

ヴェイロンの記録を半分へ縮める新基準

バッテリーEVだから、航続距離にも触れておこう。高速道路を巡航させて、カタログ値は346kmと長くはない。回生ブレーキの非実装が影響しているはずだが、見返りとしてブレーキペダルの踏み心地はソリッド。急速充電は、392kWに対応する。

生産は2024年に始まっているが、トランプ大統領の関税政策により、今は休止中とのこと。価格は、英国では240万ポンド（約4億7520万円）と目が飛び出るほどだが、リマック・ネヴェーラやアストン マーティン・ヴァルキリーと同等だ。



2041psで、0-320km/h加速タイムを塗り替えたエヴァイヤ。高度なデジタル技術と圧倒的パフォーマンスで、2011年のヴェイロンの記録を半分ほどに縮めてみせた。

速さだけではない。稀に扱いにくく、威圧的でもあるが、感触豊かで操縦性は素直。画期的ドライバーズカーではないかもしれない。ロータスらしいか、という疑問は残る。それでも、前人未踏の電動ハイパーカーであることは、紛れもない。

◯：期待を遥かに上回る動力性能 異次元の感覚を醸し出すスタイリング 高速域でも想像以上に穏やかな操縦性

△：若干煩わしいトルクベクタリング機能 ブレーキは更に強力でいい ここまでパワフルなEVは必要なのかという疑問

ロータス・エヴァイヤ（欧州仕様）のスペック

英国価格：240万ポンド（約4億7520万円）

全長：4459mm

全幅：2000mm

全高：1122mm

最高速度：349km/h（リミッター）

0-100km/h加速：3.0秒以下

航続距離：346km

電費：3.3km/kWh

CO2排出量：−g/km

車両重量：1887kg

パワートレイン：クワッドAC永久磁石同期モーター

駆動用バッテリー：87.0kWh（ニッケル・マンガン・コバルト）

急速充電能力：392kW（DC）

最高出力：2041ps

最大トルク：173.4kg-m

ギアボックス：1速遊星ギアリダクション（四輪駆動）



