¡¡ÊÆ¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤Îº´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº¡Ê20¡Ë¤ò½ä¤ê¡¢º£½©¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Î»ØÌ¾¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Ûº´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº¤Î¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼µé¡×¤ÎÂÔ¶ø¤È¤Ï¡©
¡¡»Ë¾åºÇÂ¿¤Î¹â¹»ÄÌ»»140ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÊì¹»¤Ç¤¢¤ë²Ö´¬Åì¡Ê´ä¼ê¡Ë¤òÂ´¶È¸å¡¢2024Ç¯½©¤«¤éÊÆ¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤ËÎ±³Ø¡£¸ø¼°Àï7ËÜÎÝÂÇ¤Ç1Ç¯ÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡Î±³Ø¤¹¤ëºÝ¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ç¤¹¤¬¡¢2Ç¯¸å¡Ê26Ç¯¡Ë°Ê¹ß¤ËMLB¡¢¤Þ¤¿¤ÏNPB¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ØÌ¾¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¢¤ë¡£ÍýÁÛ¤Ï2Ç¯¸å¡¢3Ç¯¸å¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ØÌ¾¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤½¤ì¤òÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ê¤É¡¢Ä¾¥á¥¸¥ã¡¼¤ÈNPBÆþ¤ê¤ÎÁÐÊý¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤µ¤ëÆÃÇÉ°÷¤Ï¡¢¡ÖÄ¾¥á¥¸¥ã¡¼¤¬ËÜÌ¿¡£MLB¥É¥é¥Õ¥È¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Î±³Ø¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢NPB¤Î³ÆµåÃÄ¤â¡¢º´¡¹ÌÚ¤Î»ØÌ¾¤òÄü¤á¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬5°Ì»ØÌ¾¤ò¸¡Æ¤¡£º´¡¹ÌÚ¤¬¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡Ö»ØÌ¾¥ê¥¹¥È¡×¤ËÌ¾Á°¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç»ØÌ¾¤ò²óÈò¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÌÀ³Î¤Ê»ØÌ¾¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ï¡¢ÊüÁ÷´Ø·¸¼Ô¤À¡£
¡ÖÆüËÜ¤ÎÂç³ØÀ¸¤ÏÃæÂà¤·¤Æ¤âÍâÇ¯¤Þ¤Ç»ØÌ¾¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÎÛÂÀÏº¤Î¤è¤¦¤ËÊÆ¹ñ¤ÎÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¼Ô¤ä¡¢Æü·Ï³°¹ñ¿Í¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥Ï¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿¥ë¡¼¥ë¤¬¤Ê¤¤¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬ºòÇ¯¡¢ÎÛÂÀÏº¤Î»ØÌ¾¤òÌÏº÷¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÂç³Ø¤ËÄÌ¤¦ÎÛÂÀÏº¤ÏÆüËÜ¤ÎÂç³ØÀ¸¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤ÎÄó½Ð¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬º¬µò¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤ÆMLB¤ÈNPB¤¬¸ò¾Ä¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥ë¡¼¥ë¤¬À©Äê¤µ¤ì¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¡¢NPB¤Î¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ç¤â¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢ÍèÇ¯26Ç¯7·î¤ÎMLB¥É¥é¥Õ¥È¤«¤é»ØÌ¾ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¡£ÍèÇ¯4·î¤Ë21ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ëº´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢¡Ö4Ç¯À©Âç³Ø¤Ç2Ç¯À¸¤ò½¤Î»¡¢¤Þ¤¿¤Ï21ºÐ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¡×¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤«¤é¤À¡£
¡Ö»ØÌ¾¥ë¡¼¥ë¤ÎÀ©Äê¤¬µÞÌ³¤ÎÃæ¡¢ÎÛÂÀÏº¤¬ÍèÇ¯¤ÎMLB¥É¥é¥Õ¥È¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¿ÊÏ©¤ò·èÃÇ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÆüËÜ¤¬ÀèÎ©¤Ã¤Æº£½©¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ØÌ¾¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£NPBµåÃÄ¤Ï»ØÌ¾¤Ï¤Ç¤¤Æ¤â¡¢ÍèÇ¯¤ÎMLB¥É¥é¥Õ¥È½ªÎ»¤Þ¤Ç¸ò¾Ä¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤â¤½¤âÎÛÂÀÏº¤ÏÄ¾¥á¥¸¥ã¡¼¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢ÊÆÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£MLB¥É¥é¥Õ¥È¤Î·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç·ÀÌó¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¿¥¤ê¹þ¤ßºÑ¤ß¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢µð¿Í¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢À¾Éð¤Ê¤É¤Ï¤ï¤¶¤ï¤¶ÊÆ¹ñ¤Þ¤ÇÂ¤ò±¿¤Ó¡¢ÎÛÂÀÏº¤ò»ë»¡¡£¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ØÌ¾¤·¤Æ¤âÈ¾Ç¯°Ê¾å¡¢¸ò¾Ä¤Ç¤¤Ê¤¤¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¸½»þÅÀ¤Ç5µåÃÄÄøÅÙ¤¬ÎÛÂÀÏº¤Î»ØÌ¾¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤ÎÊüÁ÷´Ø·¸¼Ô¡Ë
Éã¤Î²Ö´¬Åì´ÆÆÄ¤òÄ¾·â¤¹¤ë¤È¡Ä
¡¡º´¡¹ÌÚ¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢27Ç¯¤«¤é¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë¤â»ØÌ¾ÂÇ¼ÔÀ©¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡£NPB´Ø·¸¼Ô¤¬¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡Ö°ìÎÝ¤È»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤¬ËÜ¿¦¤Ç¡¢ÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬ÀìÌç¤ÎÎÛÂÀÏº¤ò¥»µåÃÄ¤¬»ØÌ¾¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¡£ÌäÂê¤Ï½ç°Ì¤Ç¤·¤ç¤¦¡£MLB¥É¥é¥Õ¥È¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¡¢¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢»ØÌ¾µñÈÝ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë°Ê¾å¡¢¾å°Ì»ØÌ¾¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÎÛÂÀÏº¤Ï¤¢¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÊì¹»¡¦²Ö´¬Åì¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢º´¡¹ÌÚ´ÆÆÄ¤Î»ÒÂ©¡£¿Íµ¤¡¢ÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢»ØÌ¾¤¹¤ë¤Ê¤é1°Ì¤Ç¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¼ºÎé¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëµåÃÄ¤â¤¢¤ë¡£·ë²ÌÅª¤ËÊ£¿ôµåÃÄ¤¬1°Ì¤Ç¶¥¹ç¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ÌäÂê¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼»Ö¸þ¤¬¶¯¤¤º´¡¹ÌÚ¤òËÝ°Õ¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¡£
¡ÖÎÛÂÀÏº¤Ë¤È¤Ã¤ÆNPB¤Ï¾ÍèÅª¤Ê¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Ø¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Î¾ì¡£¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ë°ÜÀÒ¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÍÆÇ§¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯¿ô¤â¶ËÎÏ¡¢ÎÛÂÀÏº¤Î°Õ¸þ¤Ë±è¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤·¤ÆÎÛÂÀÏº¤ÏÊÆ¹ñ¤ÎÂç³ØÀ¸¡£MLB¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÂç³ØÀ¸¤¬»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ÃæÂà¤¹¤ë¤«¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óµÙ³Ø¤·¤Æ¥ª¥Õ¤Î´ü´Ö¤ËÃ±°Ì¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¡£²¾¤ËÎÛÂÀÏº¤¬¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤òÂ´¶È¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤ÎÅÏÊÆ¤òÇ§¤á¤ëÉ¬Í×¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤É¤³¤Þ¤ÇÎÛÂÀÏº¤Î´õË¾¡¢Í×Ë¾¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£³ÆµåÃÄ¤ÎÀ¿°Õ¤¬»î¤µ¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¥ÑµåÃÄ¥¹¥«¥¦¥È¡Ë
¡¡¤Ç¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚ¤Î¿ÊÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Éã¿Æ¤Î²Ö´¬Åì¡¦º´¡¹ÌÚÍÎ´ÆÆÄ¡Ê50¡Ë¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Î½éÀï¡Ê8Æü¡Ë¤ÇÃÒÊÛÏÂ²Î»³¤Ë¾¡Íø¤·¤¿Ä¾¸å¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç±þ±ç¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂ´¶ÈÀ¸Á´ÂÎ¤¬¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²æ¡¹¤Î³èÌö¤ò¸«¤Æ¡¢Â´¶ÈÀ¸¡¢OB¤Î³èÌö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿Æ±´ÆÆÄ¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤Î¥ë¡¼¥ëÀ©Äê¤Ë´Ø¤¹¤ëËÜ»æµ¼Ô¤Î¼ÁÌä¤Ë¡¢¡ÖÎÛÂÀÏº¤ÎÏÃ¤Ï¥Ê¥·¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡¡»î¹ç¤ÎÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¡£¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ÀµÚ¤òÈò¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤Î½©¡¢ÎÛÂÀÏº¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¤ÏÅþÍè¤¹¤ë¤Î¤«¡£12µåÃÄ¤Ë¤è¤ë»ØÌ¾¤Ë¸þ¤±¤¿¹Ë°ú¤¤Ï¡¢Áá¤¯¤â²Â¶¤ò·Þ¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Êº´¡¹ÌÚ¤ÎÊÆ¹ñ¤Ç¤ÎÂÔ¶ø¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼µé¡×¤Ç¡¢Ä¶¶¯ÎÏ¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÖÀª¤¬Éß¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£º´¡¹ÌÚ¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï²¿¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¡£
