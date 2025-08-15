マイケル・J・フォックス『バック・トゥ・ザ・フューチャー』40周年イベントにレア登場
ニューヨークで『バック・トゥ・ザ・フューチャー』の公開40周年を祝う特別上映会が開催され、主人公マーティ・マクフライを演じたマイケル・J・フォックスが、珍しく姿を現した。
【写真】『バック・トゥ・ザ・フューチャー』キャストが再会！ いいねの多さにドクも「なんてこった！」
Peopleによると、現地時間8月10日、米ニューヨーク州サウサンプトンにある映画館サウサンプトン・プレイハウスで行われた『バック・トゥ・ザ・フューチャー』公開40周年記念上映会に、マイケルが珍しく来場したそう。
これは、同映画館が主催する「80年代大ヒット映画特集」の一環として開催されたもので、ほかに『ターミネーター』や『E.T.』も上映。中でも『バック・トゥ・ザ・フューチャー』は、IMAXシアターで上映され、会場外には映画に登場するデロリアンも用意されていたという。
サウサンプトン・プレイハウスは公式インスタグラムにて、この日のイベントの様子を公開。『バック・トゥ・ザ・フューチャー』に使用されたヒューイ・ルイス＆ザ・ニュースの楽曲「パワー・オブ・ヴ 」とともに、「ファンの力（パワー・オブ・ファン）こと、愛の力（パワー・オブ・ラブ）。昨夜来場してくださった『バック・トゥ・ザ・フューチャー』ファンの皆様ありがとう！」と綴った。会場には、マイケル演じる主人公マーティのコスプレをしたファンら、大勢が詰めかけたようだ。
なお、シリーズ全3作に出演し、大ブレイクを果たしたたマイケルは、この秋に回顧録『Future Boy（原題）』を発売予定。『バック・トゥ・ザ・フューチャー』と、人気シットコム『ファミリー・タイズ』を同時に撮影していた頃のエピソードが、詳しく綴られているようだ。マイケルは以前、インタビューで、「『バック・トゥ・ザ・フューチャー』の公開40周年が近づき、若き日の冒険に想いを馳せています。この本は、僕にとってタイムマシーンとなりましたが、デロリアンとは異なり、乗りたい人なら誰でも乗れるスペースがあります」と語っていたそうだ。
【写真】『バック・トゥ・ザ・フューチャー』キャストが再会！ いいねの多さにドクも「なんてこった！」
Peopleによると、現地時間8月10日、米ニューヨーク州サウサンプトンにある映画館サウサンプトン・プレイハウスで行われた『バック・トゥ・ザ・フューチャー』公開40周年記念上映会に、マイケルが珍しく来場したそう。
サウサンプトン・プレイハウスは公式インスタグラムにて、この日のイベントの様子を公開。『バック・トゥ・ザ・フューチャー』に使用されたヒューイ・ルイス＆ザ・ニュースの楽曲「パワー・オブ・ヴ 」とともに、「ファンの力（パワー・オブ・ファン）こと、愛の力（パワー・オブ・ラブ）。昨夜来場してくださった『バック・トゥ・ザ・フューチャー』ファンの皆様ありがとう！」と綴った。会場には、マイケル演じる主人公マーティのコスプレをしたファンら、大勢が詰めかけたようだ。
なお、シリーズ全3作に出演し、大ブレイクを果たしたたマイケルは、この秋に回顧録『Future Boy（原題）』を発売予定。『バック・トゥ・ザ・フューチャー』と、人気シットコム『ファミリー・タイズ』を同時に撮影していた頃のエピソードが、詳しく綴られているようだ。マイケルは以前、インタビューで、「『バック・トゥ・ザ・フューチャー』の公開40周年が近づき、若き日の冒険に想いを馳せています。この本は、僕にとってタイムマシーンとなりましたが、デロリアンとは異なり、乗りたい人なら誰でも乗れるスペースがあります」と語っていたそうだ。