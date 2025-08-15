ビールのジョッキに「ヒビがある！」と騒ぐ客　高校生バイトが笑いながら指摘した”衝撃の事実”

接客業で働いていると、クレームというより勘違いで文句をつけてくる客に、思わず笑ってしまうこともある。投稿を寄せた30代女性（広島県）は、高校時代に働いていた回転寿司チェーン店での出来事を明かした。

「家族連れ4人（全員大人）が寿司を注文した後、生ビールを4杯頼まれました。ほかのアルバイトの子がテーブルに持っていき、しばらくすると持って行った生ビールを、その子が持って帰って来ました」

なんと4杯の生ビールがそのまま突き返されてきたのだ。（文：西荻西子）

女性が気づいた、客の言う“ジョッキのヒビ”とは

同僚に事情を聞くと、客はこんなクレームを言ってきたのだという。

「生ビールジョッキの持ち手がついてるところに縦の線があるから、ジョッキがヒビ入ってるから変えろ」

しかし、ジョッキを確認してもどこにもヒビは見当たらない。話を聞いた女性は、客がクレームをつけた理由に気が付いた。

「そうです。ジョッキを作る際の繋ぎ目です。それをヒビと言われたようです」

ジョッキは下げてしまったため、女性が新しく注ぎ直して問題のテーブルへ向かった。客はすぐにジョッキを手に取り、案の定「またヒビがある！変えろ！」と声を荒げた。

女性は忙しさも相まって、「こんなこと言う人が本当にいるんだ……！」という驚きと呆れから、思わず笑ってしまったと振り返る。

「そのお客さんには『いやいや、これはジョッキを造る際の繋ぎ目ですよ』と伝えたところ、交換しろとはもう言って来ませんでした」

女性は皮肉交じりに、「知らないことは幸せだと思いました」と投稿を締めくくった。