『モノトーン』が断然オシャレ！【無印良品】マニアが惚れた♡「シンプルアイテム」

カジュアルなのに洗練された雰囲気をまとえて、オンにもオフにも使いやすいモノトーンカラーの洋服。夏コーデで頼りになるアイテムなら、【無印良品】のマニア@marin_vvvさんが愛用しているTシャツやパンツをチェックしてみて。シンプルでシックなムードが漂うモノトーンカラーで、ワンランク上の着こなしが楽しめるはず。

カジュアルなのにきれい見えが狙えるスウェットT

【無印良品】「ライトスウェットクルーネック半袖Ｔシャツ」\1,990（税込）

ラフなスウェット素材で着心地が良さそうな半袖Tシャツ。カジュアルな風合いながら、涼しげかつ上品なグレーが大人ムードに導いてくれそう。@marin_vvvさんによると「カーキ・ネイビー・色物と相性良くてやっぱりグレーは万能カラーだと再認識」したそうで、1枚あれば幅広いスタイリングで活躍する予感。あえて大きめのサイズを選んで、ゆるっと着こなすのもおすすめ。

夏でもさらっと快適に過ごせそうなワイドパンツ

【無印良品】「綿混タックワイドパンツ」\7,990（税込）

@marin_vvvさんが「軽くて、夏もさらっと穿けちゃいそう」と紹介しているワイドパンツ。シンプルなワイドストレートシルエットで、シーンレスに使えそう。リラックス感がありながら、タック入りのすっきりとした腰まわりと上品な色味で、洗練された雰囲気が漂います。Tシャツと合わせてカジュアルに、ボリューム袖のブラウスでフェミニンに。幅広いスタイリングで活躍するはず。

