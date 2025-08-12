1.ひとり遊びができるおもちゃ

「お留守番中に退屈していないかな？」「もっと遊んであげたいけれど、なかなか時間が取れない…」そう感じている飼い主さんもいらっしゃるのではないでしょうか。そんなときに大活躍するのが、猫がひとりで夢中になって遊べるおもちゃです。

たとえば、電動式の猫じゃらしや、ボールを転がして遊べる知育トイ、狩猟本能をくすぐる自動おもちゃ、予測不能な動きで猫の好奇心を刺激するおもちゃなどがあります。

ひとり遊びできるおもちゃがあれば、飼い主さんが忙しいときや留守番中でも猫は飽きずに過ごせ、運動不足解消やストレス発散にもつながります。

2.猫用トンネル

猫用トンネルは遊び道具であると同時に隠れ家にもなる優れものです。カシャカシャと音が鳴る素材や、中で遊べるボールが付いているものなど、猫の好奇心をくすぐる、さまざまな工夫が凝らされたタイプが人気を集めています。

トンネルの遊び方は、猫の個性や工夫次第です。たとえば、トンネルの中に隠れて人が通るのを待ち伏せしたり、トンネルをくぐり抜けておもちゃに飛びついたりと、狩猟本能を全開にして楽しんでくれます。

また、来客などの際には、猫にとって安心できる隠れ家にもなるでしょう。

折りたたみ式のものであれば使わないときはコンパクトに収納できますし、軽量なので掃除などの際にも簡単に移動させられます。「子猫の頃からずっと愛用している」という声も多く、猫にも飼い主さんにも人気のグッズです。

3.ペットカメラ

「留守番中の猫が心配」と思っている飼い主さんは多いのではないでしょうか。そんな方におすすめしたいのがペットカメラです。

高画質で360度を見渡せるタイプや、暗闇でも映る暗視機能付き、猫に話しかけたりおやつをあげたりできるものまで、さまざまな機能を持った製品があります。体調不良や事故があったときにも早期に気づける可能性があることから、万一の際の保険として利用している飼い主さんも多いようです。

実際にペットカメラを導入した飼い主さんからも「外出先から猫の様子を確認できるので安心」「異常があったときにすぐに気づけた」といった声が聞かれます。

留守中の猫の安全を守るためにも、導入を検討してみてはいかがでしょうか。

4.自動給餌器

決まった時間に自動でフードを出してくれる自動給餌器は、忙しい飼い主さんの強い味方です。「仕事で帰りが遅くなって、ご飯の時間に間に合わない」「泊まりがけで出かけることになった」というときの食事問題を解決してくれます。

自動給餌器があれば、飼い主さんが忙しくても、いつも通りの時間にご飯をあげられるので、愛猫の生活リズムを崩すこともありません。

スマホ連携タイプは、外出先から給餌のタイミングを調整したり、食べた量を確認したりすることも可能なので、外出の多い飼い主さんに人気です。

また、早朝にご飯をねだる猫や、空腹になると吐いてしまう猫、食事量の管理が必要な猫の飼い主さんにとっても、自動給餌器は頼れる存在となるでしょう。

5.窓につけるベッド

日当たりの良い窓辺に取りつけられる窓用ベッドは、猫にとって最高のくつろぎスペースになります。高い場所が好きな猫にとって、外の景色を眺めながら日向ぼっこができる環境はまさに理想的です。

取り付けも簡単で、吸盤で窓に貼り付けるだけのタイプなら、賃貸住宅でも気軽に使用できます。

実際に購入した飼い主さんからは「いつもここで寝ている」「外を眺めている姿がかわいい」といった声も多く、お気に入りの場所になって、ほとんどの時間を過ごすようになった猫もいるほど。まさに「買ってよかった」と思えるグッズのひとつと言えるでしょう。

まとめ

猫の個性や好みによって相性の良いグッズはそれぞれですが、今回紹介した5つのグッズは、多くの飼い主さんから「これは本当に買ってよかった！」と絶賛されているものばかりです。

これらのグッズは、猫が快適に過ごせる環境づくりや、猫のストレスを軽減するのにも役立ちます。ぜひ検討してみてはいかがでしょうか？