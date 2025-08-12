この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「とあるマッチングアプリで出会った2人にインタビュー」では、アパレル勤務の26歳女性とメーカーで営業をしている23歳男性が登場。お姉さん・お兄さんと呼ばれる2人が、マッチングアプリ『アウネ』での出会いやお金事情、さらにはアプリを使う理由など赤裸々な本音を語った。



動画ではまず、2人の職業や給料について話が及び、お兄さんは「車が好きっていうのがあってこの仕事を選んだ」と語り、車種については「セダン。見た目重視なんで」とこだわりを見せた。給料は「27万とか」「25万ぐらい」と現実的な数字が上がる一方、「貯金額を教えてください」と問われると「5万ぐらい」「0」とギリギリの生活ぶりが垣間見えた。



2人の出会いについては「えー、言いたくない」「ナンパーとか」「マッチングアプリみたいな感じですか？」と質問が飛び交ったが、「アウネっていう」「性域マッチングアプリですか？」というワードに、「性域で選べるから、ある意味相性いいですよ」とお姉さんが本音を告白。さらに「有名なマッチングアプリとかよりも、性域で選べるから、ある意味相性いい」と自身の利用体験を述べ、同アプリを今も活用していると明かした。「いろんな人とも会えるし」と自由な恋愛観を語る一方、2人は正式なパートナーを持ちながら「セカンドパートナー」という関係であることもあけすけに明かし、視聴者を驚かせた。



最終的には「やば、日本大丈夫？」「めちゃくちゃ怪しいなって思うんすけど、安全なんすか？」と安全面についての懸念も挙がりつつも、「性域で相性の良い人を選べるからメリットが大きい」と締め括られた。新時代の出会いについて、現役アプリユーザーのリアルな声が詰まった動画となった。