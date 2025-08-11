「届いた瞬間、可愛すぎて発狂！」【ハニーズ】コスパ最強♡「主役級トップス」

コーデに一点投入するだけで華やかにきまるトップスが【ハニーズ】にあるとの情報をキャッチ！ レースやフリルが軽やかに着映えするので、お出かけやデートにもぴったりです。 2,000円以下の手に取りやすい価格も嬉しいポイント。

レース × リボンで魅力がアップしそうな主役級トップス

【ハニーズ】「レースリボンカーディガン」\1,980（税込・セール価格）

レースの繊細な透け感と、胸元にあしらわれたリボンがフェミニンな雰囲気を醸し出すカーディガン。軽やかなアイボリーカラーはナチュラルな雰囲気で、大人コーデにマッチします。リボンはフロント2カ所についており、結ぶと甘い雰囲気を楽しめて、ラフに垂らすと抜け感のあるおしゃれな着こなしが叶いそう。

シアーフリルが華やかな主役級トップス

【ハニーズ】「肩あきフリルトップス」\1,780（税込・セール価格）

大胆なフリルと肩あきデザインが印象的なフリルトップス。立体的なフリルは存在感抜群ながらも、シアー素材と適度な露出で大人も着こなしやすいはず。@minamii.__さんは「届いた瞬間可愛すぎて発狂」とコメント。ワンツーコーデもグッとおしゃれに見える主役級デザインです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@naa.gram様、@minamii.__様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M