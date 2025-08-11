堀江貴文氏のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで「＃それどう ホリエモンのそれってどうなの！？」が１１日に配信され、堀江氏が参院選で当選したチームみらいの安野貴博参院議員に、同議員の妻・黒岩里奈氏の出馬をプッシュした。

参院選でチームみらいは比例代表で安野氏が当選し、国政政党要件である得票率２％以上を達成した。

堀江氏は「チームみらいが伸ばすとは思わなかった。石丸新党と全く明暗を分けた。ＩＴ業界で話が分かっている人は、安野さんに投票している。意外とこんな票が入るんだと」と一定の票は集めると予測したものの、国政政党まで上り詰めたことには驚きの声を上げた。

続けて「奥さんと一緒に出るべきだった。安野さんに『嫁も出たほうがいい』と言った。彼女はすごく人気があるので、彼女も出ていたら通っていた。今の勢いがあったら、次の総選挙で、奥さんを出したら何議席か取れる」と爐蠅覆ろ瓩海販て犹瓩鮗，僚葦〜で擁立すべきと説いた。

国際政治学者の三浦瑠麗氏は「チームみらいに投票しているのは、社会リベラルで経済成長重視。新興勢力はいくつかあるが、対立模索型ではなく、協調・合理的解決模索型のイメージがついていた」と分析した。

堀江氏は「チームみらいが、もうちょっとでかくなって、衆院で何議席かとって、キャスチングボートを握れば、連立に入ればいい。自民党はＡＩに党としてはそんなに力がない。デジタルとかＡＩは任せるよとなる」と将来的な連立入りを薦めた。