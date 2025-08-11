この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「京都のフランス人」の運営者フロリアン氏が、『【差別じゃなくて区別？】10年住んで分かった日本の“壁”の正体』と題した動画を公開した。13年間日本に住み続けてきた自身の経験と観察をもとに、「日本の差別問題」について、率直に語った。



フロリアン氏は冒頭、「なんかね、日本人が差別してるっていう質問くる」と、多くの外国人から寄せられる疑問を紹介。その上で、「日本の“差別”はフランスとは全く違う」と説明し、「大体その外国人から日本で日本人差別してるって言ってる人たちが、文化のバリアーみたいな問題だけですね」「差別と区別はあるんじゃないですか」と自らの見解を述べた。



「最初の壁は“日本語”」とも語り、言語や文化を理解しないまま“差別”だと感じてしまうケースが多いことを指摘。「どんどん日本語を理解して話せるようになるほど、その壁が本当に薄くなっていく」「どの国もその国の言語を勉強しないと文化ややり方は分からない、当たり前」と持論を展開した。



また、日本の賃貸や就労に付きまとう「不可解な区別」と“外国人”ラベルについても具体的に言及。アパートが借りにくい、会社で区別されるといった体験も「オーナーや会社が問題なく平和を維持したいという側の事情や文化の違いが大きい」と分析。自身も当初、アパート探しで苦労した過去に触れつつ、「ペットがいるから難しかっただけで、外国人だからではなかった」と事例を挙げた。



職場でのエピソードでは「日本のいろんな会社で働いたけど、大体がウェルカムだった」とし、敬語やマナーのミスでも怒られなかった自分に「ちょっとずるいな、俺」と“柔軟な対応”ぶりに日本社会の懐の広さを感じたと明かす。



一方で「日本の学校や子ども社会の『区別』は海外の“差別”とは根本的に違う」と強調。「海外は見た目だけで激しい差別があることも。日本では区別は感じるけど、まだ全然違う」と述べ、「ひどくはない」と実感をこめて語った。



さらにビザなし外国人問題や警察の外国人チェックについても、「ビザなし生活の報道を見て日本はもっと厳しくチェックしていい」「警察が効率的に職務質問するのも“差別”じゃなくて実利から理解できる」と持論を展開。「日本で普通に暮らしたいなら、日本語を勉強して日本のルールを守るのが一番」「無理してまで日本に住み続ける理由はない。合わなければ自国に戻るのがいい」と語気を強めた。



最後は「日本社会に溶け込もうとすれば、大体誰でもいい対応が返ってくる」「日本人は我慢や遠慮、頑張る姿勢がすごい。毎回学ぶことが多い」と、長年の経験を通じて見えてきた日本人の本質を称賛して動画を締めくくった。