イラン戦の黒星は「反省点がすごく多い」…富樫勇樹は次戦に焦点「切り替えて臨むしかない」

8月8日、サウジアラビア・ジッタで「FIBAアジアカップ2025」が開催され、男子日本代表（FIBAランキング21位）がグループ第2戦でイラン代表（同28位）と激突。試合は最後まで1点を争う大接戦となったが、70－78で日本が惜敗する結果となった。

試合後、ベテランガードの富樫勇樹は「簡単にいかないのはもちろん分かっていました」とコメント。21分48秒のプレータイムを記録したなかで、アシストこそ4つまで伸ばしたものの、シュートの調子は上がらず2得点にとどまった。

「第4クォーターのいいところまで、試合というところでは綺麗ではないですけど作っていたものの、最後のフィジカルの差というか、一つひとつの決定力の差が出てしまいました。個人的にも全く波に乗れず、チームとしてのリズムの中でプレーさせることができなかったので、すごく反省点が多い試合だったと思います」

試合序盤からシューターの富永啓生が3ポイントシュートを次々と沈め、日本のオフェンスに勢いを与えた一方、富樫は「啓生のシュートが当たった以外で、特にチームとして綺麗にできたわけではない」と言及。「ディフェンスで我慢してなんとかつなぎましたが、オフェンスで自分たちのやりたいバスケットはなかなかできなかった」と、悔しさをにじませた。

第2戦終了時点での決勝トーナメント進出は逃したものの、グループステージはまだ1試合残っている。「これで終わったわけじゃないですし、次の試合にしっかり勝って、トーナメントに進んで、またそこから勝負ができるので、切り替えて次の試合に臨むしかないと思います」と、ベテランガードは次戦に向けて意気込んだ。

決勝トーナメント進出に向け、是が非でも勝利を勝ち取りたいグアム代表（同88位）とのグループステージ最終戦。注目の一戦は、10日の20時10分にティップオフ予定だ。

取材＝小永吉陽子

