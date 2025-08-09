やわらかな陰影が立体感を演出 発売開始したLUNASOLの秋コレクションをチェック
まだ夏の陽射しが強い日々が続きますが、気になるのが秋の新作コスメ。「LUNASOL（ルナソル）」から2025年の秋コレクションとして「Full of Flavor」をテーマにしたアイテムが8月8日に発売スタートしました。時を包み込む穏やかな光、澄んだ視線から聞こえる意志、響き合う彩り、深まる奥行きを感じる秋を表現したという今回のコレクション。さっそくチェックしていきましょう。
人気のアイシャドウパレット「ルナソル アイカラーレーション N（税込7,700円）」からは、限定色1種を含む新色が4種登場。秋にあふれる彩りややわらかな陰影を美しく折り重ね、軽やかな深みと立体感を引き出します。
こちらは「07 ヴィンテージペタル」です。
軽やかでありながら、繊細なきらめきやあたたかさの感じられるカラーが揃っています。重ねるたびに、深みとやわらかな奥行きが楽しめるアイパレットで、秋メイクが楽しめそう。
■ルナソル フュージングカラーリップス
濃密なカラーが肌に溶け込むような色質感が特徴の「ルナソル フュージングカラーリップス（税込4,620円）」。こちらは「10 リラクシングムード」です。
湿度感のあるつややかな質感を塗った瞬間に感じられます。自然なツヤとグレイッシュな要素もひそませたカラーは個性的でありつつも、肌になじむように設計されています。ツヤや潤いが唇にぴったり密着し、長時間持続。色やうるおい感をキープしてくれるのはフュージングカラー処方のおかげです。呼気や唇の水分に反応してフュージングオイルがゲル化、口紅の色材と水分を抱え込んで密着するネット構造を形成。美しくも自然なリップメイクを堪能できます。
■透明感のあるメイクが作れるアイテムも登場
透明感溢れる血色感を演出してくれるリクイドチーク「ルナソル リクイドブラッシュ（税込3,850円）」は限定色2色で登場。
こちらは「EX01 ライラックデュウ」です。やわらかなラベンダーのカラーが頬に澄んだ透明感をプラス。実際に肌にのばしてみると、なめらかにフィットするのがわかります。弾力とソフトフォーカス効果のあるジェル成分が配合され、毛穴などの凹凸を目立たせずに肌をなめらかに見せてくれます。
ほかにも、自在に描ける極細の短い筆先が特徴の「ルナソル ディファイニングマイクロライナー（税込3,850円）」や、濃密な美容液オイルが唇をラッピングしてくれる「ルナソル リップリペアマスク（税込3,850円）」などかゆいところに手が届くようなアイテムもラインナップに加わりました。
日常にさりげない彩りと季節感を添えてくれコスメたち。ぜひお気に入りのアイテムを見つけてください。