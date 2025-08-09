「衝撃だ」「最有力放出候補とは…」ドイツ王者の韓国代表DFがまさかの構想外か。韓メディアは愕然「クラブは彼に退団を迫っている」
ブンデスリーガ王者のバイエルンは、昨シーズンのリーガ制覇に貢献した韓国代表キム・ミンジェの放出を画策しているようだ。
韓国メディア『インターフットボール』は「衝撃だ。バイエルンの最有力放出候補はキム・ミンジェだ」と見出しを打ち、「バイエルンがキム・ミンジェの売却を検討している」と驚きをもって報じた。
「『バイエルン・フットボール・ワークス』は８日、ドイツ紙ビルトのクリスティアン・フォルク氏とユリアン・アガルディ氏の言葉を引用し、『バイエルンの経営陣が最も売却を考えている選手はキム・ミンジェだ。クラブは彼に退団を迫っており、あらゆるオファーを検討する用意がある』と報じた」
「さらに、両氏は『ウパメカノとジョナタン・ターが先発のCBコンビを形成する可能性が高い。バイエルンは現在、キム・ミンジェの代役を探している』と付け加えた」
『インターフットボール』は「キム・ミンジェは昨シーズン終盤から移籍の噂が絶えず、売却の可能性は高い。移籍市場で時間が経過したにもかかわらず、この状況は変わっていない。ターの獲得によってバイエルンは来シーズンのスターティングメンバーを確保した。一方で、高額年俸のキム・ミンジェは構想外となった」と嘆いた。
退団となれば、新天地はどこになるのか。今後の動向が注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
