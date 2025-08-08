米スポーツサイトのブリーチャーリポートは６日（日本時間７日）、「２６年の開幕前にトレードされる可能性のあるＭＬＢ選手１０人」を発表し、カージナルスのラーズ・ヌートバー外野手（２７）を９番目に紹介した。

同サイトは２７年まで年俸調停の対象となっているヌートバーと「ドノバン、バールソンの３人がトレード期限までに相手球団からの関心を集めていた」と説明するとこう指摘した。

「バールソンよりも支配下年数が１年短く、（内外野を守る）ドノバンよりも守備の万能性を備えていないヌートバーがトレードされる可能性が最も高い」。また、「今季年俸は２９５万ドル（約４億３０００万円）で、年俸調停２年目の来季もリーズナブルな価格がつけられるはず」であることから、オフの移籍市場では他球団からの注目を集めることになりそうだとした。

ドジャースがトレード期限前に獲得に動いたとされるガーディアンズのスティーブン・クワン外野手（２７）は７人目に登場。ヌートバーと同様、２７年まで年俸調停の対象だ。

同サイトは「ガーディアンズが期限前にクワンを『動かそうとしていた』と報じられている。オールスター戦出場２回、ゴールドグラブ３回受賞のクワンと契約を延長するつもりがないのなら、この冬にトレードするのが彼の価値を最大化する最善の方法で、興味を示すクラブは後を絶たないだろう」と指摘した。今季年俸は４１８万ドル（約６億１０００万円）だ。

「クワンは伝統的なパワーヒッターのコーナー外野手にはなれないが、エリート級のコンタクト・ヒッターの一人」で、「どんなチームも良くするタイプの総合的な選手」と高く評価。オフの動きが注目される。