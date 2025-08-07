こんなに着回せて1,419円！？【しまむら】コーデが華やぐ♡「高見えトップス」

夏アイテムも一通り着て、そろそろマンネリが気になる頃。今から買い足すなら、着回し力の高いトップスを選びたいところ。そんな今のムードにぴったりなアイテムを【しまむら】で発見しました！ 今回注目したのは、一癖あるフリルディテールが目を引く華やかなトップス。着回し力やコスパの高さに注目しながら、その魅力をレポートします。

リブカットソーにたっぷりフリルで華やかに！

【しまむら】「TT*COL2WAYフレアPO」\1,419（税込）

リブ素材のカットソーにあしらわれたフリルが、さりげなくも華やかで高見え効果が期待できる1枚。アシンメトリーなフリルがアクセントになり、着るだけで一気に“今っぽさ”が漂いそうです。Tシャツ感覚で着られるのも魅力で、パンツにさらりと合わせるだけでもサマ見え。きれいめにもマッチするから、ワードローブの即戦力として活躍してくれそうです。

フリルを動かせば雰囲気もチェンジ

向かって左側のフリルは胸や腰の位置に動かせる仕様なので、気分やシーンに合わせた着こなしが楽しめるのも嬉しいポイント。甘めに着たい日はフリルを上に、すっきり見せたい日は下にと、アレンジ次第で印象をチェンジ。しかも\1,419（税込）と、お財布にも優しいのが◎ 「こんなに着回せてこのお値段で良いの？」と@chii_150cmさんも絶賛するトップスは、まさに名品かも！

