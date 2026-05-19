子どもをSNSから遠ざけるべきか、それとも使いながら学ばせるべきか──。オーストラリアで2025年12月、16歳未満のSNS利用を禁止する法律が施行されるなど、世界各国で子どものSNS利用を制限する動きが広がっている。日本でも自民党内で議論が進む中、専門家から「単純な禁止では問題は解決しない」といった声が上がっている。5月18日、東京・永田町で開かれた院内集会「SNSの青少年利用規制について考える」（主催：NPO法人うぐい